Ученые рассказали о геомагнитной обстановке

Ученые рассказали о геомагнитной обстановке - РИА Новости, 19.09.2025

Ученые рассказали о геомагнитной обстановке

Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, но на Солнце продолжится медленный рост вспышечной активности с умеренными рисками для Земли, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, но на Солнце продолжится медленный рост вспышечной активности с умеренными рисками для Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — медленно растущая с умеренными рисками для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка также оставалась спокойной, а активность вспышек на Солнце - слабо повышенной без рисков для Земли.

