Ученые рассказали о геомагнитной обстановке
Наука
 
10:07 19.09.2025
Ученые рассказали о геомагнитной обстановке
Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, но на Солнце продолжится медленный рост вспышечной активности с умеренными рисками для Земли, сообщили в...
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, но на Солнце продолжится медленный рост вспышечной активности с умеренными рисками для Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — медленно растущая с умеренными рисками для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка также оставалась спокойной, а активность вспышек на Солнце - слабо повышенной без рисков для Земли.
земля
земля, российская академия наук
Наука, Земля, Российская академия наук
На Солнце в пятницу продолжится медленный рост вспышечной активности

Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
