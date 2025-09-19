https://ria.ru/20250919/oborona-2042952593.html

Силы ПВО за неделю сбили четыре украинские авиабомбы

Силы ПВО за неделю сбили четыре украинские авиабомбы

Российские средства ПВО за неделю сбили четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 1667 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 1667 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1667 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства за неделю.

