Силы ПВО за неделю сбили четыре украинские авиабомбы
Силы ПВО за неделю сбили четыре украинские авиабомбы - РИА Новости, 19.09.2025
Силы ПВО за неделю сбили четыре украинские авиабомбы
Российские средства ПВО за неделю сбили четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 1667 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:27:00+03:00
2025-09-19T12:27:00+03:00
2025-09-19T12:27:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 1667 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1667 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства за неделю.
Силы ПВО за неделю сбили четыре украинские авиабомбы
