Силы ПВО за неделю сбили четыре украинские авиабомбы - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 19.09.2025
Силы ПВО за неделю сбили четыре украинские авиабомбы
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 1667 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1667 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства за неделю.
сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Специальная военная операция на Украине
 
 
