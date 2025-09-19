https://ria.ru/20250919/obligatsii-2042944106.html
Вложения России в гособлигации США сократились до 38 миллионов долларов
Вложения России в гособлигации США сократились до 38 миллионов долларов - РИА Новости, 19.09.2025
Вложения России в гособлигации США сократились до 38 миллионов долларов
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 38 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 39 миллиона, свидетельствуют данные РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19
2025-09-19T11:55:00+03:00
2025-09-19T12:17:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за июль сократился до 38 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 39 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за июль, этот портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 16 миллионов - в краткосрочных. На конец июня объем вложений составлял 23 миллионов и 16 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США все так же у Японии, вложения которой за месяц выросли до 1,152 триллиона долларов с 1,148 триллиона. На втором месте остается Великобритания, чей показатель увеличился до 899,3 миллиарда долларов с 858 миллиардов по итогам июня. Третье место, тоже как и месяц назад, у Китая, но его вложения снизились - до 730,7 миллиарда долларов с 756,4 миллиарда месяцем ранее.
Вложения России в гособлигации США сократились до 38 миллионов долларов
Минфин США: российский портфель гособлигаций за июль сократился до $38 млн