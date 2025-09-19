https://ria.ru/20250919/novorossiysk-2043056319.html
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха - РИА Новости, 19.09.2025
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха
Более 830 километров туристических маршрутов, а также яхтинг, гольф, экскурсии и джиппинг доступны в Новороссийске для активного отдыха этой осенью, рассказали... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:17:00+03:00
2025-09-19T18:17:00+03:00
2025-09-19T18:17:00+03:00
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/74/1556027480_219:0:3860:2048_1920x0_80_0_0_4eba00808f11bd087f026805c18af71f.jpg
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Более 830 километров туристических маршрутов, а также яхтинг, гольф, экскурсии и джиппинг доступны в Новороссийске для активного отдыха этой осенью, рассказали РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации муниципального образования города-героя Новороссийска. "Новороссийск для отдыхающих – это исторические и патриотические экскурсии; памятники подвигу Великой Отечественной войны, которые расположены по всему городу; эногастротуризм (экскурсии по виноградникам и дегустации в винодельнях); активные виды туризма (яхтинг, гольф, джиппинг). У нас 830 километров разнообразных туристических маршрутов", - рассказали агентству в управлении курортов и туризма города. По данным управления, для активного туризма в округе города доступен яхтинг в школе парусного спорта в селе Абрау-Дюрсо, "зимние пляжи" с соответствующей инфраструктурой и 9-луночное гольф-поле в клубе в станице Натухаевской Новороссийска. Кроме того, в селе Абрау-Дюрсо у туристов есть возможность отправиться в джиппинг по окрестностям города, к озеру Абрау, виноградникам, дольменам и Гудзевой горе с видами на Новороссийск с высоты птичьего полета. В селе Абрау-Дюрсо в управлении курортов города предлагают отправиться на прогулку по экотропам и набережным, экскурсии в аромакомнату с дегустацией тихих вин и в горные тоннели. Остановиться предлагается в глэмпингах с видами на озеро, живописный лес или виноградники. "Если погода располагает, то в обязательном порядке стоит запланировать прогулку по городской набережной и обновленной набережной озера Абрау, с последующим продолжением прогулки по экологическим тропам в окрестностях Абрау-Дюрсо (большинство из которых оборудованы смотровыми площадками), которые позволяют увидеть своими глазами легендарное озеро, а прилегающий реликтовый лес - укрепить здоровье", - рассказали в пресс-службе курортного управления города. Среди бесплатных развлечений отмечены "Дом ремесленников" на бульваре Черняховского, представленный выставкой-ярмаркой изделий ручной работы местных мастеров; "Арт-базар" в Абрау-Дюрсо с арт-мастерскими и блошиным рынком; картинная галерея "Шато Пино" из двух залов с персональными выставками и открытыми арт-пространствами для художников; креативная территория "Город Мастеров", которая собрала под одной крышей 7 тематических площадок (мастерских) и "Ретро Парк" на базе агротуристического комплекса "Шато Пино", представленный коллекцией отечественных автомобилей и предметов быта советского прошлого 1940-1990-х годов. "Ежегодно нас посещают более миллиона туристов (в 2024 — более 1,55 миллиона туристов), что для города, который не имеет официального статуса "город-курорт", является достаточно высоким показателем", - добавили в курортном управлении Новороссийска.
https://ria.ru/20250919/novorossiysk-2043055268.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/74/1556027480_674:0:3405:2048_1920x0_80_0_0_28e69e0d01f50c862bd94484cf3becd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край
Краснодарский край, Новороссийск, Краснодарский край
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха осенью
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Более 830 километров туристических маршрутов, а также яхтинг, гольф, экскурсии и джиппинг доступны в Новороссийске для активного отдыха этой осенью, рассказали РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации муниципального образования города-героя Новороссийска.
"Новороссийск для отдыхающих – это исторические и патриотические экскурсии; памятники подвигу Великой Отечественной войны, которые расположены по всему городу; эногастротуризм (экскурсии по виноградникам и дегустации в винодельнях); активные виды туризма (яхтинг, гольф, джиппинг). У нас 830 километров разнообразных туристических маршрутов", - рассказали агентству в управлении курортов и туризма города.
По данным управления, для активного туризма в округе города доступен яхтинг в школе парусного спорта в селе Абрау-Дюрсо, "зимние пляжи" с соответствующей инфраструктурой и 9-луночное гольф-поле в клубе в станице Натухаевской Новороссийска. Кроме того, в селе Абрау-Дюрсо у туристов есть возможность отправиться в джиппинг по окрестностям города, к озеру Абрау, виноградникам, дольменам и Гудзевой горе с видами на Новороссийск с высоты птичьего полета.
В селе Абрау-Дюрсо в управлении курортов города предлагают отправиться на прогулку по экотропам и набережным, экскурсии в аромакомнату с дегустацией тихих вин и в горные тоннели. Остановиться предлагается в глэмпингах с видами на озеро, живописный лес или виноградники.
"Если погода располагает, то в обязательном порядке стоит запланировать прогулку по городской набережной и обновленной набережной озера Абрау, с последующим продолжением прогулки по экологическим тропам в окрестностях Абрау-Дюрсо (большинство из которых оборудованы смотровыми площадками), которые позволяют увидеть своими глазами легендарное озеро, а прилегающий реликтовый лес - укрепить здоровье", - рассказали в пресс-службе курортного управления города.
Среди бесплатных развлечений отмечены "Дом ремесленников" на бульваре Черняховского, представленный выставкой-ярмаркой изделий ручной работы местных мастеров; "Арт-базар" в Абрау-Дюрсо с арт-мастерскими и блошиным рынком; картинная галерея "Шато Пино" из двух залов с персональными выставками и открытыми арт-пространствами для художников; креативная территория "Город Мастеров", которая собрала под одной крышей 7 тематических площадок (мастерских) и "Ретро Парк" на базе агротуристического комплекса "Шато Пино", представленный коллекцией отечественных автомобилей и предметов быта советского прошлого 1940-1990-х годов.
"Ежегодно нас посещают более миллиона туристов (в 2024 — более 1,55 миллиона туристов), что для города, который не имеет официального статуса "город-курорт", является достаточно высоким показателем", - добавили в курортном управлении Новороссийска.