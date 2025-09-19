https://ria.ru/20250919/novorossiysk-2043056319.html

Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха

КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Более 830 километров туристических маршрутов, а также яхтинг, гольф, экскурсии и джиппинг доступны в Новороссийске для активного отдыха этой осенью, рассказали РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации муниципального образования города-героя Новороссийска. "Новороссийск для отдыхающих – это исторические и патриотические экскурсии; памятники подвигу Великой Отечественной войны, которые расположены по всему городу; эногастротуризм (экскурсии по виноградникам и дегустации в винодельнях); активные виды туризма (яхтинг, гольф, джиппинг). У нас 830 километров разнообразных туристических маршрутов", - рассказали агентству в управлении курортов и туризма города. По данным управления, для активного туризма в округе города доступен яхтинг в школе парусного спорта в селе Абрау-Дюрсо, "зимние пляжи" с соответствующей инфраструктурой и 9-луночное гольф-поле в клубе в станице Натухаевской Новороссийска. Кроме того, в селе Абрау-Дюрсо у туристов есть возможность отправиться в джиппинг по окрестностям города, к озеру Абрау, виноградникам, дольменам и Гудзевой горе с видами на Новороссийск с высоты птичьего полета. В селе Абрау-Дюрсо в управлении курортов города предлагают отправиться на прогулку по экотропам и набережным, экскурсии в аромакомнату с дегустацией тихих вин и в горные тоннели. Остановиться предлагается в глэмпингах с видами на озеро, живописный лес или виноградники. "Если погода располагает, то в обязательном порядке стоит запланировать прогулку по городской набережной и обновленной набережной озера Абрау, с последующим продолжением прогулки по экологическим тропам в окрестностях Абрау-Дюрсо (большинство из которых оборудованы смотровыми площадками), которые позволяют увидеть своими глазами легендарное озеро, а прилегающий реликтовый лес - укрепить здоровье", - рассказали в пресс-службе курортного управления города. Среди бесплатных развлечений отмечены "Дом ремесленников" на бульваре Черняховского, представленный выставкой-ярмаркой изделий ручной работы местных мастеров; "Арт-базар" в Абрау-Дюрсо с арт-мастерскими и блошиным рынком; картинная галерея "Шато Пино" из двух залов с персональными выставками и открытыми арт-пространствами для художников; креативная территория "Город Мастеров", которая собрала под одной крышей 7 тематических площадок (мастерских) и "Ретро Парк" на базе агротуристического комплекса "Шато Пино", представленный коллекцией отечественных автомобилей и предметов быта советского прошлого 1940-1990-х годов. "Ежегодно нас посещают более миллиона туристов (в 2024 — более 1,55 миллиона туристов), что для города, который не имеет официального статуса "город-курорт", является достаточно высоким показателем", - добавили в курортном управлении Новороссийска.

