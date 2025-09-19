Рейтинг@Mail.ru
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:17 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/novorossiysk-2043056319.html
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха - РИА Новости, 19.09.2025
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха
Более 830 километров туристических маршрутов, а также яхтинг, гольф, экскурсии и джиппинг доступны в Новороссийске для активного отдыха этой осенью, рассказали... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:17:00+03:00
2025-09-19T18:17:00+03:00
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/74/1556027480_219:0:3860:2048_1920x0_80_0_0_4eba00808f11bd087f026805c18af71f.jpg
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Более 830 километров туристических маршрутов, а также яхтинг, гольф, экскурсии и джиппинг доступны в Новороссийске для активного отдыха этой осенью, рассказали РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации муниципального образования города-героя Новороссийска. "Новороссийск для отдыхающих – это исторические и патриотические экскурсии; памятники подвигу Великой Отечественной войны, которые расположены по всему городу; эногастротуризм (экскурсии по виноградникам и дегустации в винодельнях); активные виды туризма (яхтинг, гольф, джиппинг). У нас 830 километров разнообразных туристических маршрутов", - рассказали агентству в управлении курортов и туризма города. По данным управления, для активного туризма в округе города доступен яхтинг в школе парусного спорта в селе Абрау-Дюрсо, "зимние пляжи" с соответствующей инфраструктурой и 9-луночное гольф-поле в клубе в станице Натухаевской Новороссийска. Кроме того, в селе Абрау-Дюрсо у туристов есть возможность отправиться в джиппинг по окрестностям города, к озеру Абрау, виноградникам, дольменам и Гудзевой горе с видами на Новороссийск с высоты птичьего полета. В селе Абрау-Дюрсо в управлении курортов города предлагают отправиться на прогулку по экотропам и набережным, экскурсии в аромакомнату с дегустацией тихих вин и в горные тоннели. Остановиться предлагается в глэмпингах с видами на озеро, живописный лес или виноградники. "Если погода располагает, то в обязательном порядке стоит запланировать прогулку по городской набережной и обновленной набережной озера Абрау, с последующим продолжением прогулки по экологическим тропам в окрестностях Абрау-Дюрсо (большинство из которых оборудованы смотровыми площадками), которые позволяют увидеть своими глазами легендарное озеро, а прилегающий реликтовый лес - укрепить здоровье", - рассказали в пресс-службе курортного управления города. Среди бесплатных развлечений отмечены "Дом ремесленников" на бульваре Черняховского, представленный выставкой-ярмаркой изделий ручной работы местных мастеров; "Арт-базар" в Абрау-Дюрсо с арт-мастерскими и блошиным рынком; картинная галерея "Шато Пино" из двух залов с персональными выставками и открытыми арт-пространствами для художников; креативная территория "Город Мастеров", которая собрала под одной крышей 7 тематических площадок (мастерских) и "Ретро Парк" на базе агротуристического комплекса "Шато Пино", представленный коллекцией отечественных автомобилей и предметов быта советского прошлого 1940-1990-х годов. "Ежегодно нас посещают более миллиона туристов (в 2024 — более 1,55 миллиона туристов), что для города, который не имеет официального статуса "город-курорт", является достаточно высоким показателем", - добавили в курортном управлении Новороссийска.
https://ria.ru/20250919/novorossiysk-2043055268.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/74/1556027480_674:0:3405:2048_1920x0_80_0_0_28e69e0d01f50c862bd94484cf3becd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, краснодарский край
Краснодарский край, Новороссийск, Краснодарский край
Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха

Более 830 км турмаршрутов доступно в Новороссийске для активного отдыха осенью

© Depositphotos.com / mike_laptevВид Новороссийска
Вид Новороссийска - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Depositphotos.com / mike_laptev
Вид Новороссийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Более 830 километров туристических маршрутов, а также яхтинг, гольф, экскурсии и джиппинг доступны в Новороссийске для активного отдыха этой осенью, рассказали РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации муниципального образования города-героя Новороссийска.
"Новороссийск для отдыхающих – это исторические и патриотические экскурсии; памятники подвигу Великой Отечественной войны, которые расположены по всему городу; эногастротуризм (экскурсии по виноградникам и дегустации в винодельнях); активные виды туризма (яхтинг, гольф, джиппинг). У нас 830 километров разнообразных туристических маршрутов", - рассказали агентству в управлении курортов и туризма города.
По данным управления, для активного туризма в округе города доступен яхтинг в школе парусного спорта в селе Абрау-Дюрсо, "зимние пляжи" с соответствующей инфраструктурой и 9-луночное гольф-поле в клубе в станице Натухаевской Новороссийска. Кроме того, в селе Абрау-Дюрсо у туристов есть возможность отправиться в джиппинг по окрестностям города, к озеру Абрау, виноградникам, дольменам и Гудзевой горе с видами на Новороссийск с высоты птичьего полета.
В селе Абрау-Дюрсо в управлении курортов города предлагают отправиться на прогулку по экотропам и набережным, экскурсии в аромакомнату с дегустацией тихих вин и в горные тоннели. Остановиться предлагается в глэмпингах с видами на озеро, живописный лес или виноградники.
"Если погода располагает, то в обязательном порядке стоит запланировать прогулку по городской набережной и обновленной набережной озера Абрау, с последующим продолжением прогулки по экологическим тропам в окрестностях Абрау-Дюрсо (большинство из которых оборудованы смотровыми площадками), которые позволяют увидеть своими глазами легендарное озеро, а прилегающий реликтовый лес - укрепить здоровье", - рассказали в пресс-службе курортного управления города.
Среди бесплатных развлечений отмечены "Дом ремесленников" на бульваре Черняховского, представленный выставкой-ярмаркой изделий ручной работы местных мастеров; "Арт-базар" в Абрау-Дюрсо с арт-мастерскими и блошиным рынком; картинная галерея "Шато Пино" из двух залов с персональными выставками и открытыми арт-пространствами для художников; креативная территория "Город Мастеров", которая собрала под одной крышей 7 тематических площадок (мастерских) и "Ретро Парк" на базе агротуристического комплекса "Шато Пино", представленный коллекцией отечественных автомобилей и предметов быта советского прошлого 1940-1990-х годов.
"Ежегодно нас посещают более миллиона туристов (в 2024 — более 1,55 миллиона туристов), что для города, который не имеет официального статуса "город-курорт", является достаточно высоким показателем", - добавили в курортном управлении Новороссийска.
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Более 100 объектов размещения готовы принять туристов в Новороссийске
Вчера, 18:13
 
Краснодарский крайНовороссийскКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала