https://ria.ru/20250919/novorossiysk-2043055268.html

Более 100 объектов размещения готовы принять туристов в Новороссийске

Более 100 объектов размещения готовы принять туристов в Новороссийске - РИА Новости, 19.09.2025

Более 100 объектов размещения готовы принять туристов в Новороссийске

Больше 100 объектов размещения готовы принять туристов в Новороссийске осенью и не менее пяти масштабных фестивалей запланированы в округе на этот период,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:13:00+03:00

2025-09-19T18:13:00+03:00

2025-09-19T18:13:00+03:00

краснодарский край

новороссийск

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg

КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Больше 100 объектов размещения готовы принять туристов в Новороссийске осенью и не менее пяти масштабных фестивалей запланированы в округе на этот период, сообщили РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации муниципального образования города-героя Новороссийска. "Более сотни средств размещения (от глэмпингов до отелей "5 звёзд") будут готовы принимать гостей осенью (сентябрь - 180 объектов с номерным фондом 4602, октябрь - 138 объектов с номерным фондом 3933, ноябрь - 108 объектов с номерным фондом 2971)... Осень наполнена разнообразными мероприятиями, где каждый гость и житель Новороссийска сможет найти что-то свое", - рассказали агентству в управлении курортов и туризма города. Активные бронирования на осень 2025 года, как отмечается, уже идут в отелях и гостиницах на территории сел Абрау-Дюрсо и Федотовка, хуторах Дюрсо и Семигорский. Среди крупных мероприятий в управлении назвали эногастрономический фестиваль в селе Абрау-Дюрсо, который пройдет 3-5 октября, большой джазово-винный перформанс на базе агротуристического комплекса 26 сентября и фестиваль банной культуры, который пройдет 1-4 ноября в селе Южная Озереевка. Кроме того, этой осенью Новороссийск ждет еще два гастрофестиваля - международный гастрономический турнир поваров с более чем 25 странами-участницами в хуторе Дюрсо (7-9 октября) и фестиваль Черноморской рыбы, который пройдет 1-4 ноября в самом Новороссийске.

https://ria.ru/20250918/festival-2042656436.html

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск, краснодарский край