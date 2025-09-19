Более 100 объектов размещения готовы принять туристов в Новороссийске

https://ria.ru/20250919/novorossiysk-2043055268.html
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Больше 100 объектов размещения готовы принять туристов в Новороссийске осенью и не менее пяти масштабных фестивалей запланированы в округе на этот период, сообщили РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации муниципального образования города-героя Новороссийска.
"Более сотни средств размещения (от глэмпингов до отелей "5 звёзд") будут готовы принимать гостей осенью (сентябрь - 180 объектов с номерным фондом 4602, октябрь - 138 объектов с номерным фондом 3933, ноябрь - 108 объектов с номерным фондом 2971)... Осень наполнена разнообразными мероприятиями, где каждый гость и житель Новороссийска сможет найти что-то свое", - рассказали агентству в управлении курортов и туризма города.
Активные бронирования на осень 2025 года, как отмечается, уже идут в отелях и гостиницах на территории сел Абрау-Дюрсо и Федотовка, хуторах Дюрсо и Семигорский.
Среди крупных мероприятий в управлении назвали эногастрономический фестиваль в селе Абрау-Дюрсо, который пройдет 3-5 октября, большой джазово-винный перформанс на базе агротуристического комплекса 26 сентября и фестиваль банной культуры, который пройдет 1-4 ноября в селе Южная Озереевка.
Кроме того, этой осенью Новороссийск ждет еще два гастрофестиваля - международный гастрономический турнир поваров с более чем 25 странами-участницами в хуторе Дюрсо (7-9 октября) и фестиваль Черноморской рыбы, который пройдет 1-4 ноября в самом Новороссийске.