ВС России освободили Новоивановку в Запорожской области

ВС России освободили Новоивановку в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2025

ВС России освободили Новоивановку в Запорожской области

Российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка Запорожской области", - говорится в сводке МО РФ.

