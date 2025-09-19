https://ria.ru/20250919/novoivanovka-2042951554.html
ВС России освободили Новоивановку в Запорожской области
ВС России освободили Новоивановку в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2025
ВС России освободили Новоивановку в Запорожской области
Российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:21:00+03:00
2025-09-19T12:21:00+03:00
2025-09-19T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка Запорожской области", - говорится в сводке МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
ВС России освободили Новоивановку в Запорожской области
Подразделения "Востока" освободили Новоивановку в Запорожской области