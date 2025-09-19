https://ria.ru/20250919/nis-2042991148.html

NIS снова запросила у США отсрочку санкций

NIS снова запросила у США отсрочку санкций - РИА Новости, 19.09.2025

NIS снова запросила у США отсрочку санкций

Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому", в седьмой раз подала запрос... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:12:00+03:00

2025-09-19T15:12:00+03:00

2025-09-19T15:12:00+03:00

в мире

сша

сербия

белград (город)

александр вучич

марко рубио

скотт бессент

нефтяная индустрия сербии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579042_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_a23182f86ed82a55ee94f515022dcf9e.jpg

БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому", в седьмой раз подала запрос минфину США на отсрочку применения санкций, сообщила пресс-служба компании в пятницу на официальном сайте. "Компания NIS подала 18 сентября минфину США новый запрос на выдачу особой лицензии, которой откладывается полное применение санкций и делается возможным беспрепятственное осуществление оперативной деятельности компании и после 26 сентября", - говорится в сообщении. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу высказал опасение, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS, но заявил, что обсудит этот вопрос с американским руководством. Вучич в минувшую среду заявил, что в ходе предстоящей поездки в Нью-Йорк на ГА ООН рассчитывает провести встречи с госсекретарем США Марко Рубио и министром финансов США Скоттом Бессентом по вопросу американских таможенных пошлин. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами. США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике. Минфин США ранее в шестой раз разрешил оператору Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии поставки сырья "Нефтяной индустрии Сербии", на этот раз до 26 сентября. JANAF по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

https://ria.ru/20250902/vuchich-2039177451.html

https://ria.ru/20250730/serbiya-2032474877.html

https://ria.ru/20250301/belgrad-2002406064.html

сша

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, сербия, белград (город), александр вучич, марко рубио, скотт бессент, нефтяная индустрия сербии, газпром, оон