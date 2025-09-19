https://ria.ru/20250919/natsproekt-2042998902.html

Красноярский край по нацпроекту "Семья" получит еще 1 млрд руб

КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Власти в рамках нацпроекта "Семья" выделили Красноярскому краю дополнительно 1 миллиард рублей на строительство нового корпуса пансионата "Солнечный" для пожилых людей и инвалидов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, вопросы увеличения государственной поддержки по социальным направлениям для Красноярского края стали основными на встрече губернатора Михаила Котюкова с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым. "Красноярский край получит из федерального бюджета миллиард рублей на строительство нового жилого корпуса на 100 мест для пансионата "Солнечный" для пожилых людей и инвалидов. Средства предусмотрены на 2026-2028 годы в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Семья", - говорится в сообщении. Отмечается, что в текущем году за счёт краевого бюджета в рекордно короткие сроки разработана проектная документация на строительство жилого корпуса и получено положительное заключение государственной экспертизы. Возводить здание начнут в 2026 году, завершить работу планируют летом 2029 года. Новый корпус будет соответствовать современным требованиям безопасного и комфортного проживания пожилых и инвалидов. В здании предусмотрены светлые просторные комнаты для одного-двух человек, большая столовая, зал для лечебной физкультуры, кабинет массажа, компьютерный класс, библиотека с читальным залом, кабинеты музыки и рисования, различные мастерские, а также зимний сад и благоустроенная прилегающая территория. Губернатор края и министр труда и соцзащиты РФ обсудили также вопросы увеличения финансирования в 2026 году на предоставление гражданам поддержки в виде социального контракта. В этом году на эти цели предусмотрено около 2 миллиардов рублей, будет заключено порядка 7 тысяч социальных контрактов. "В 2026 году государственную поддержку смогут получить почти 9 тысяч граждан на общую сумму в 2,5 млрд рублей. При рассмотрении заявлений на заключение социального контракта, как и в этом году, особое внимание будет уделено поддержке многодетных семей и семей участников СВО", - сказано в релизе.

