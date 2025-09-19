https://ria.ru/20250919/napadenie-2042878122.html

Жителя Приморья будут судить за нападение с ножом на полицейских

Неоднократно судимый житель Приморья предстанет перед судом за нападение с ножом на приехавших на вызов полицейских, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 19.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Приморья предстанет перед судом за нападение с ножом на приехавших на вызов полицейских, сообщает региональная прокуратура. Двадцать третьего ноября 2024 года двое полицейских прибыли по сообщению о дебоше на улицу Солнечную в поселке Тавричанка, где нетрезвый мужчина напал на них с ножом в подъезде многоквартирного дома, причинив два ножевых ранения одному и ударив рукой в голову другого. Нападавший задержан, им оказался неоднократно судимый местный житель 1994 года рождения. "Житель Приморья предстанет перед судом за нападение на полицейских и нарушение административного надзора", - говорится в сообщении. Он обвиняется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа, в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) и части 1 статьи 314 УК РФ (уклонение от административного надзора, то есть самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

