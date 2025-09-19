Рейтинг@Mail.ru
16:08 19.09.2025 (обновлено: 19:37 19.09.2025)
В столице пройдет "Ночь московского спорта"
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Большой городской праздник "Ночь московского спорта" пройдет 20 сентября на 11 площадках столицы, организатором выступает Департамент спорта города Москвы. В рамках фестиваля будут организованы тренировки по 24 видам спорта, мастер-классы, турниры, шоу и фан-встречи с известными спортсменами. Мероприятие пройдет с 19:00 до 22:00, активности будут бесплатными, но для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация на сайте. На Тверской улице пройдут турниры по стрит-баскету. На Пушкинской площади — тренировки по сайклингу, где смогут принять участие более 3 тысяч человек. В Новопушкинском сквере пройдут поединки по боксу. На Мясницкой улице все желающие смогут поиграть в настольный теннис. В Камергерском переулке пройдут соревнования по паркуру и воркауту. Никольская улица примет турниры по настольному хоккею и футболу. На Кудринской площади будет организована полоса препятствий для соревнований на время. Более 5000 человек смогут принять участие в тренировках по фитнес-джампингу. На Старом Арбате в Большом Николопесковском переулке пройдут соревнования по брейк-дансу и танцевальное шоу, а в Малом Николопесковском переулке расположится зона силового спорта с соревнованиями, мастер-классами и показательными выступлениями. В Парке Горького на Фонтанной площади пройдут показательные выступления по мотофристайлу и водное шоу на гидрофлае. В Ильинском сквере на Китай-Городе пройдут фан-встречи с известными спортсменами, блогерами и артистами. "Ночь московского спорта - отличная возможность красиво завершить летний спортивный сезон. Это не только тренировки на свежем воздухе, но и настоящая спортивная атмосфера праздника. Уверен, что каждый сможет найти для себя что-то интересное и зарядиться позитивом в компании единомышленников. Ждем всех жителей столицы на площадках мероприятия", - сказала серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова. Кроме того, 21 сентября в олимпийском комплексе "Лужники" состоится "Киберзарница 2025", которая объединяет формат молодежной военно-спортивной игры с современными цифровыми дисциплинами. Участники смогут испытать свои силы в тактической стрельбе, спортивном ориентировании, управлении беспилотниками и других направлениях. Дополнят программу финальные матчи турниров по играм "Мир танков" и Counter-Strike 2, а также шоу-матч с участием блогеров и профессиональных киберспортсменов. Военно-физкультурная часть фестиваля включает прохождение девяти тематических станций. Участников ждут испытания в зоне тактической медицины, сборки и разборки автомата Калашникова, выполнении нормативов ГТО, военном ориентировании, лазертаге, тактической подготовке, транспортировке боеприпасов, работе с симуляторами и беспилотными летательными аппаратами. Участники фестиваля получат призы и памятные подарки.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Большой городской праздник "Ночь московского спорта" пройдет 20 сентября на 11 площадках столицы, организатором выступает Департамент спорта города Москвы.
В рамках фестиваля будут организованы тренировки по 24 видам спорта, мастер-классы, турниры, шоу и фан-встречи с известными спортсменами. Мероприятие пройдет с 19:00 до 22:00, активности будут бесплатными, но для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация на сайте.
На Тверской улице пройдут турниры по стрит-баскету. На Пушкинской площади — тренировки по сайклингу, где смогут принять участие более 3 тысяч человек. В Новопушкинском сквере пройдут поединки по боксу. На Мясницкой улице все желающие смогут поиграть в настольный теннис. В Камергерском переулке пройдут соревнования по паркуру и воркауту. Никольская улица примет турниры по настольному хоккею и футболу. На Кудринской площади будет организована полоса препятствий для соревнований на время. Более 5000 человек смогут принять участие в тренировках по фитнес-джампингу.
На Старом Арбате в Большом Николопесковском переулке пройдут соревнования по брейк-дансу и танцевальное шоу, а в Малом Николопесковском переулке расположится зона силового спорта с соревнованиями, мастер-классами и показательными выступлениями. В Парке Горького на Фонтанной площади пройдут показательные выступления по мотофристайлу и водное шоу на гидрофлае. В Ильинском сквере на Китай-Городе пройдут фан-встречи с известными спортсменами, блогерами и артистами.
"Ночь московского спорта - отличная возможность красиво завершить летний спортивный сезон. Это не только тренировки на свежем воздухе, но и настоящая спортивная атмосфера праздника. Уверен, что каждый сможет найти для себя что-то интересное и зарядиться позитивом в компании единомышленников. Ждем всех жителей столицы на площадках мероприятия", - сказала серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова.
Кроме того, 21 сентября в олимпийском комплексе "Лужники" состоится "Киберзарница 2025", которая объединяет формат молодежной военно-спортивной игры с современными цифровыми дисциплинами. Участники смогут испытать свои силы в тактической стрельбе, спортивном ориентировании, управлении беспилотниками и других направлениях. Дополнят программу финальные матчи турниров по играм "Мир танков" и Counter-Strike 2, а также шоу-матч с участием блогеров и профессиональных киберспортсменов.
Военно-физкультурная часть фестиваля включает прохождение девяти тематических станций. Участников ждут испытания в зоне тактической медицины, сборки и разборки автомата Калашникова, выполнении нормативов ГТО, военном ориентировании, лазертаге, тактической подготовке, транспортировке боеприпасов, работе с симуляторами и беспилотными летательными аппаратами. Участники фестиваля получат призы и памятные подарки.
