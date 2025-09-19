Рейтинг@Mail.ru
Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы - РИА Новости, 19.09.2025
13:51 19.09.2025
Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы
Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы
2025-09-19T13:51:00+03:00
2025-09-19T13:51:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Порядка 650 человек эвакуировали из офисного здания на Мясницкой улице в центре Москвы после срабатывания автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по адресу: улица Мясницкая, дом 39, строение 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности из офисного здания были эвакуированы порядка 650 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
Происшествия, Москва
Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Порядка 650 человек эвакуировали из офисного здания на Мясницкой улице в центре Москвы после срабатывания автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по адресу: улица Мясницкая, дом 39, строение 1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из офисного здания были эвакуированы порядка 650 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
