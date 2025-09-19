https://ria.ru/20250919/moskva-2042970390.html

Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы

Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы - РИА Новости, 19.09.2025

Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы

Порядка 650 человек эвакуировали из офисного здания на Мясницкой улице в центре Москвы после срабатывания автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T13:51:00+03:00

2025-09-19T13:51:00+03:00

2025-09-19T13:51:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Порядка 650 человек эвакуировали из офисного здания на Мясницкой улице в центре Москвы после срабатывания автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по адресу: улица Мясницкая, дом 39, строение 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности из офисного здания были эвакуированы порядка 650 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250919/pozhar-2042960906.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва