Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы
Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы - РИА Новости, 19.09.2025
Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы
19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Порядка 650 человек эвакуировали из офисного здания на Мясницкой улице в центре Москвы после срабатывания автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по адресу: улица Мясницкая, дом 39, строение 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности из офисного здания были эвакуированы порядка 650 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
