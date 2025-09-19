https://ria.ru/20250919/moskva-2042954595.html

На юго-западе Москвы заменят около 530 тысяч кв метров асфальта

Москва, 19 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по замене почти 530 тысяч квадратных метров асфальта на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году обновляем асфальтобетонное покрытие на одной из самых длинных улиц Москвы - Профсоюзной, работы ведутся на участке от площади Хо Ши Мина до МКАД. Кроме того, отремонтируем дорожное полотно на всем протяжении проспекта 60-летия Октября - от площади Гагарина до площади Хо Ши Мина. В общей сложности на этих двух объектах уложим около 530 тысяч "квадратов" асфальта", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия там, где истекает его гарантийный срок. "Работы проводим в несколько этапов: выполняем фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем укладываем новое асфальтобетонное полотно и наносим дорожную разметку. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.

