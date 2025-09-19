https://ria.ru/20250919/moshenniki-2043006799.html

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мошенники на заочном собеседовании убеждают россиян скачать "корпоративное приложение для работы", которое заражено вирусом, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным полицейских, злоумышленники, выступая от имени крупных маркетплейсов, предлагают работу, связанную с "продвижением товара", размещают привлекательные вакансии на сайтах объявлений и в социальных сетях. "В ходе заочного собеседования в мессенджере они уточняют операционную систему телефона и сообщают соискателю о необходимости "установки корпоративного приложения для работы", после чего направляют ссылку для скачивания файла (APK для Android или реже — исполняемого EXE-файла для ПК) с неофициального сайта или файлообменника", - говорится в сообщении. Установленное приложение является вредоносным и либо предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству, либо осуществляет перехват конфиденциальных данных (включая SMS, коды подтверждения банков и данные банковских приложений). Киберполицейские советуют не игнорировать автоматические уведомления, предупреждающие об угрозе скачивания.

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)