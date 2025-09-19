Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/moshenniki-2043006799.html
В МВД предупредили о новой мошеннической схеме
В МВД предупредили о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 19.09.2025
В МВД предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники на заочном собеседовании убеждают россиян скачать "корпоративное приложение для работы", которое заражено вирусом, предупреждает управление по... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:59:00+03:00
2025-09-19T15:59:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84fe192e337babdf3c452d064b0a907f.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мошенники на заочном собеседовании убеждают россиян скачать "корпоративное приложение для работы", которое заражено вирусом, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным полицейских, злоумышленники, выступая от имени крупных маркетплейсов, предлагают работу, связанную с "продвижением товара", размещают привлекательные вакансии на сайтах объявлений и в социальных сетях. "В ходе заочного собеседования в мессенджере они уточняют операционную систему телефона и сообщают соискателю о необходимости "установки корпоративного приложения для работы", после чего направляют ссылку для скачивания файла (APK для Android или реже — исполняемого EXE-файла для ПК) с неофициального сайта или файлообменника", - говорится в сообщении. Установленное приложение является вредоносным и либо предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству, либо осуществляет перехват конфиденциальных данных (включая SMS, коды подтверждения банков и данные банковских приложений). Киберполицейские советуют не игнорировать автоматические уведомления, предупреждающие об угрозе скачивания.
https://ria.ru/20250916/moshenniki-2042131064.html
https://ria.ru/20250918/moshenniki-2042620620.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b425c18d2079870bc2d621f95c9d4b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предупредили о новой мошеннической схеме

В МВД предупредили о мошеннической схеме с якобы корпоративным приложением

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мошенники на заочном собеседовании убеждают россиян скачать "корпоративное приложение для работы", которое заражено вирусом, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным полицейских, злоумышленники, выступая от имени крупных маркетплейсов, предлагают работу, связанную с "продвижением товара", размещают привлекательные вакансии на сайтах объявлений и в социальных сетях.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Мошенники используют студентов для программирования, рассказали в МВД
16 сентября, 02:25
"В ходе заочного собеседования в мессенджере они уточняют операционную систему телефона и сообщают соискателю о необходимости "установки корпоративного приложения для работы", после чего направляют ссылку для скачивания файла (APK для Android или реже — исполняемого EXE-файла для ПК) с неофициального сайта или файлообменника", - говорится в сообщении.
Установленное приложение является вредоносным и либо предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству, либо осуществляет перехват конфиденциальных данных (включая SMS, коды подтверждения банков и данные банковских приложений).
Киберполицейские советуют не игнорировать автоматические уведомления, предупреждающие об угрозе скачивания.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Мошенники стали выманивать коды из СМС у школьников
18 сентября, 06:25
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала