Мошенники начали красть деньги у участников СВО

2025-09-19T00:54:00+03:00

2025-09-19T00:54:00+03:00

2025-09-19T00:55:00+03:00

общество

мошенники

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мошенники стали красть деньги участников СВО и их семей, предлагая оформить якобы ежемесячную финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей за счет участия в инвестиционной программе - для этого злоумышленники используют сайты-двойники благотворительных фондов, рассказали РИА Новости в компании F6, которая разрабатывает технологии для борьбы с киберпреступностью. "Компания F6 ... обнаружила новую схему мошенничества, нацеленную на участников СВО, ветеранов и членов их семей. Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фондов, на которых под предлогом финансовой поддержки бойцов и их родных предлагают получать по 500 тысяч рублей ежемесячно за счет участия в фейковой инвестиционной программе", - сказано в сообщении. Так, на сайтах-приманках злоумышленники размещают ложную информацию о новом направлении поддержки участников СВО и возможности "получать 500 000 ежемесячно" за счет участия в несуществующей инвестиционной программе. Для большей убедительности аферисты на ресурсе публикуют дипфейки с отзывами от имени участников спецоперации и указывают, что программа якобы создана "по приказу президента", "вклады застрахованы государством", а выплаты по программе получают "свыше 10 000 участников СВО". Посетителям сайтов - то есть бойцам и их близким - предлагают внести вклад от 50 тысяч рублей, обещая прибыль "от 21% ежемесячно". Фальшивый калькулятор на страничке позволяет посчитать свою будущую прибыль. Для участия в "программе" посетителям предлагают оставить заявку: указать на сайте имя, фамилию и номер телефона. Это стандартная схема для инвестскама: после того, как жертва укажет свои данные, ей позвонит сотрудник мошеннического колл-центра, который представится "персональным менеджером". Конечной целью преступников в этой схеме является не только хищение денег-"депозитов", но и кража личной информации, а также заражение устройства вредоносном, который позволит получить контроль над устройством для списания денег со всех счетов. "Данные, полученные специалистами F6, позволяют предположить, что мошенники только готовятся к использованию новой схемы против семей участников СВО или применяют ее в конкретных целевых атаках. Домены сайтов-двойников, обнаруженные аналитиками компании, индексируются в российских поисковых системах", - сказали в компании. Также F6 установила связь организаторов новой мошеннической схемы с рядом других сайтов-приманок, которые задействованы в иных схемах инвестскама с использованием брендов российских финансовых организаций. Специалисты направили обнаруженные мошеннические ресурсы на блокировку, однако они предупреждают, что мошенники могут создавать новые сайты-ловушки. "Обнаруженные сайты-приманки указывают на то, что теперь к атакам на семьи участников спецоперации подключились злоумышленники, которые специализируются на инвестиционном мошенничестве. Использование видеодипфейков в мошеннических схемах, нацеленных против участников спецоперации, мы также зафиксировали впервые" – прокомментировала аналитик департамента Digital Risk Protection компании Анастасия Князева. Эксперты рекомендуют россиянам не верить обещаниям быстрого, крупного и легкого дохода, а информацию о государственных программах лучше перепроверять в официальных источниках. Стоит внимательно относиться к посещаемым интернет-ресурсам, проверять их домены.

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

