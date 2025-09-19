Рейтинг@Mail.ru
В России вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/moshennichestvo-2042873194.html
В России вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ
В России вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ - РИА Новости, 19.09.2025
В России вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ
Объем фишинговых писем в России с использованием искусственного интеллекта (ИИ) за январь-август вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года,... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T03:55:00+03:00
2025-09-19T03:55:00+03:00
технологии
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Объем фишинговых писем в России с использованием искусственного интеллекта (ИИ) за январь-август вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security. "Фишинг становится более качественным и таргетированным, что достигается с помощью искусственного интеллекта. По данным RED Security SOC, объем фишинговых писем с признаками применения ИИ вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. В целом, первую строчку в списке самых популярных у мошенников схем для получения первичного доступа в инфраструктуру компаний заняло использование утекших данных корпоративных учетных записей, в большинстве случаев принадлежащих рядовым сотрудникам организаций. Применение этого вектора атаки встречалось в 35% случаев, что на 12 процентных пунктов чаще, чем за аналогичный период прошлого года. "Это свидетельствует о том, что базы скомпрометированных корпоративных учетных записей, широко доступные в даркнете, содержат достаточный объем информации для атак на крупнейшие российские компании, чем стали активнее пользоваться атакующие", - добавили аналитики. Отмечается, что фишинг занял второе место по популярности с долей в 30%, тогда как на протяжении предыдущих нескольких он оставался доминирующей техникой, используемой для первичного проникновения. Чаще всего хакеры прибегали к методу вредоносных вложений к рассылкам. На третьем месте по популярности с долей в 20% оказалась эксплуатация уязвимостей и некорректных конфигураций в доступных из интернета приложениях. Это связано с тем, что процесс аудита защищенности IT-периметра и устранения уязвимостей реализован только в 40% крупных компаний.
https://ria.ru/20250919/roskomnadzor-2042872312.html
https://ria.ru/20250917/mfd-2042576810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
В России вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ

В России в 1,5 раза вырос объем фишинговых писем с использованием ИИ

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Объем фишинговых писем в России с использованием искусственного интеллекта (ИИ) за январь-август вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.
"Фишинг становится более качественным и таргетированным, что достигается с помощью искусственного интеллекта. По данным RED Security SOC, объем фишинговых писем с признаками применения ИИ вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Роскомнадзор каждый день блокирует до двух миллионов звонков
Вчера, 03:47
В целом, первую строчку в списке самых популярных у мошенников схем для получения первичного доступа в инфраструктуру компаний заняло использование утекших данных корпоративных учетных записей, в большинстве случаев принадлежащих рядовым сотрудникам организаций. Применение этого вектора атаки встречалось в 35% случаев, что на 12 процентных пунктов чаще, чем за аналогичный период прошлого года.
"Это свидетельствует о том, что базы скомпрометированных корпоративных учетных записей, широко доступные в даркнете, содержат достаточный объем информации для атак на крупнейшие российские компании, чем стали активнее пользоваться атакующие", - добавили аналитики.
Отмечается, что фишинг занял второе место по популярности с долей в 30%, тогда как на протяжении предыдущих нескольких он оставался доминирующей техникой, используемой для первичного проникновения. Чаще всего хакеры прибегали к методу вредоносных вложений к рассылкам.
На третьем месте по популярности с долей в 20% оказалась эксплуатация уязвимостей и некорректных конфигураций в доступных из интернета приложениях. Это связано с тем, что процесс аудита защищенности IT-периметра и устранения уязвимостей реализован только в 40% крупных компаний.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В МВД рассказали о новом виде мошенничества с платформой Fragment
17 сентября, 20:35
 
ТехнологииРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала