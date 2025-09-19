Депутаты в Молдавии обсуждают подкуп законодателей, сообщил источник
© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание правительства в Кишиневе, украшенное флагами Молдовы и Европейского cоюза
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание правительства в Кишиневе, украшенное флагами Молдовы и Европейского cоюза
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Европейские партнеры Кишинева поддержали план правящей партии Молдавии по удержанию власти, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Руководство молдавской правящей партии "Действие и солидарность" прорабатывает пути сохранения власти на случай, если по итогам парламентских выборов 28 сентября этого года получит менее половины депутатских мандатов", — рассказал собеседник агентства.
При этом в качестве приоритетного варианта представители ЕС рассматривают подкуп недостающего числа законодателей, избранных по спискам оппозиционных сил. По утверждению источника, они обещают закрыть глаза на использование для этого части средств, выделенных на содействие евроинтеграции.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Так, 25 марта арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м. После этого арест не раз продлевали.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.