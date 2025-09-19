Рейтинг@Mail.ru
Депутаты в Молдавии обсуждают подкуп законодателей, сообщил источник
14:09 19.09.2025 (обновлено: 14:37 19.09.2025)
Депутаты в Молдавии обсуждают подкуп законодателей, сообщил источник
Европейские партнеры Кишинева поддержали план правящей партии Молдавии по удержанию власти, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Европейские партнеры Кишинева поддержали план правящей партии Молдавии по удержанию власти, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Руководство молдавской правящей партии "Действие и солидарность" прорабатывает пути сохранения власти на случай, если по итогам парламентских выборов 28 сентября этого года получит менее половины депутатских мандатов", — рассказал собеседник агентства.При этом в качестве приоритетного варианта представители ЕС рассматривают подкуп недостающего числа законодателей, избранных по спискам оппозиционных сил. По утверждению источника, они обещают закрыть глаза на использование для этого части средств, выделенных на содействие евроинтеграции."Брюссель также доводит до Кишинева, что считает допустимыми любые методы борьбы с вмешательством Москвы в демократические процессы, в том числе запрет пророссийских политических сил", — добавил он.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Так, 25 марта арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м. После этого арест не раз продлевали.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
молдавия
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Европейские партнеры Кишинева поддержали план правящей партии Молдавии по удержанию власти, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Руководство молдавской правящей партии "Действие и солидарность" прорабатывает пути сохранения власти на случай, если по итогам парламентских выборов 28 сентября этого года получит менее половины депутатских мандатов", — рассказал собеседник агентства.
При этом в качестве приоритетного варианта представители ЕС рассматривают подкуп недостающего числа законодателей, избранных по спискам оппозиционных сил. По утверждению источника, они обещают закрыть глаза на использование для этого части средств, выделенных на содействие евроинтеграции.
"Брюссель также доводит до Кишинева, что считает допустимыми любые методы борьбы с вмешательством Москвы в демократические процессы, в том числе запрет пророссийских политических сил", — добавил он.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Так, 25 марта арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м. После этого арест не раз продлевали.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
В миреМолдавияЕвросоюзЕвгения ГуцулПарламентские выборы в Молдавии
 
 
