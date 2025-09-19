Партия социалистов Молдавии сотрудничает с оппозицией, заявил Додон
Додон заявил, что социалисты Молдавии сотрудничают с оппозиционными партиями
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии сотрудничает с другими оппозиционными политсилами, чтобы не допустить фальсификаций на зарубежных участках на парламентских выборах, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Фальсификация возможна больше всего на зарубежных участках, именно поэтому они открыли всего 2 участка в России и около 300 на Западе. Мы впервые за все годы, последние десятки лет, уделяем больше внимания, чем обычно, нашим наблюдателям и членам комиссий, которые будут в Европейском союзе. У нас есть общая позиция и согласованные действия с другими оппозиционными партиями", - заявил Додон.
По его словам, все оппозиционные политические силы заинтересованы в том, чтобы итоги выборов не были сфальсифицированы.
"Поэтому даже наши идеологические оппоненты, правые партии, оппозиционные партии, центристские партии, они с нами сотрудничают, чтобы на зарубежных участках не было фальсификаций и вбросов. Я могу вам сказать, что на каждом участке будет три-четыре человека только от нас, от блока, у них будет согласованная работа", - пояснил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
