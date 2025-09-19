https://ria.ru/20250919/mishustin-2043087935.html

Мишустин освободил от должности торгпреда в Алжире

Мишустин освободил от должности торгпреда в Алжире

Мишустин освободил от должности торгпреда в Алжире

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ивана Налича от должности торгового представителя РФ в Алжире в связи с истечением срока действия срочного... 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ивана Налича от должности торгового представителя РФ в Алжире в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Налича Ивана Сергеевича от должности Торгового представителя Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе. Другим распоряжением он назначил на эту должность Алексея Шатилова.

