Рейтинг@Mail.ru
Мишустин освободил от должности торгпреда в Алжире - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/mishustin-2043087935.html
Мишустин освободил от должности торгпреда в Алжире
Мишустин освободил от должности торгпреда в Алжире - РИА Новости, 19.09.2025
Мишустин освободил от должности торгпреда в Алжире
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ивана Налича от должности торгового представителя РФ в Алжире в связи с истечением срока действия срочного... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T20:48:00+03:00
2025-09-19T20:48:00+03:00
россия
алжир (провинция)
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_8e9081ca3d17c849566a251649b2d36b.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ивана Налича от должности торгового представителя РФ в Алжире в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Налича Ивана Сергеевича от должности Торгового представителя Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе. Другим распоряжением он назначил на эту должность Алексея Шатилова.
https://ria.ru/20250818/rosaviatsiya-2036143508.html
россия
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_41a23d5ffdf4f9b2f1f0716a3ac0b3cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алжир (провинция), михаил мишустин
Россия, Алжир (провинция), Михаил Мишустин
Мишустин освободил от должности торгпреда в Алжире

Мишустин освободил Налича от должности торгового представителя России в Алжире

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ивана Налича от должности торгового представителя РФ в Алжире в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Освободить Налича Ивана Сергеевича от должности Торгового представителя Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.
Другим распоряжением он назначил на эту должность Алексея Шатилова.
Андрей Добряков - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации
18 августа, 20:03
 
РоссияАлжир (провинция)Михаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала