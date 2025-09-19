https://ria.ru/20250919/mishustin-2042899933.html

Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК

19.09.2025

Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК

Российские предприятия ОПК динамично развиваются и наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники, сообщил премьер-министр РФ

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские предприятия ОПК динамично развиваются и наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава правительства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября."Предприятия ОПК динамично развиваются, реализуют масштабные проекты, разрабатывают и внедряют уникальные решения, используют современное оборудование, наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники", - сообщил Мишустин в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.

россия

2025

Новости

