Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК
09:39 19.09.2025 (обновлено: 09:43 19.09.2025)
Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские предприятия ОПК динамично развиваются и наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава правительства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября."Предприятия ОПК динамично развиваются, реализуют масштабные проекты, разрабатывают и внедряют уникальные решения, используют современное оборудование, наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники", - сообщил Мишустин в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские предприятия ОПК динамично развиваются и наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября.
"Предприятия ОПК динамично развиваются, реализуют масштабные проекты, разрабатывают и внедряют уникальные решения, используют современное оборудование, наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники", - сообщил Мишустин в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
Россия Экономика Михаил Мишустин
 
 
