Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК
Мишустин рассказал о развитии предприятий ОПК
2025-09-19T09:39:00+03:00
2025-09-19T09:39:00+03:00
2025-09-19T09:43:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские предприятия ОПК динамично развиваются и наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава правительства поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября."Предприятия ОПК динамично развиваются, реализуют масштабные проекты, разрабатывают и внедряют уникальные решения, используют современное оборудование, наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники", - сообщил Мишустин в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
