https://ria.ru/20250919/mir-2043054200.html
Трамп выразил готовность сотрудничать с Китаем
Трамп выразил готовность сотрудничать с Китаем - РИА Новости, 19.09.2025
Трамп выразил готовность сотрудничать с Китаем
США готовы сотрудничать с Китаем ради поддержания мира во всём мире, отношения Пекина и Вашингтона являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, а их... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:09:00+03:00
2025-09-19T18:09:00+03:00
2025-09-19T18:40:00+03:00
китай
сша
в мире
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg
ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. США готовы сотрудничать с Китаем ради поддержания мира во всём мире, отношения Пекина и Вашингтона являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, а их сотрудничество может помочь достижению многих важных целей, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином."Отношения США и Китая являются важнейшими двусторонними отношениями в мире. Две страны посредством сотрудничества могут добиться многого, что будет способствовать миру и стабильности во всем мире", - заявил Трамп, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что США "готовы сотрудничать с Китаем ради защиты мира во всем мире".
https://ria.ru/20250919/otnosheniya-2043060851.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:52:2001:1552_1920x0_80_0_0_a676cd89dfe70931b8186c05850fd261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
Китай, США, В мире, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп выразил готовность сотрудничать с Китаем
Трамп выразил готовность сотрудничать с Китаем ради поддержания мира