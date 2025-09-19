Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил готовность сотрудничать с Китаем
18:09 19.09.2025 (обновлено: 18:40 19.09.2025)
Трамп выразил готовность сотрудничать с Китаем
китай
сша
в мире
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. США готовы сотрудничать с Китаем ради поддержания мира во всём мире, отношения Пекина и Вашингтона являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, а их сотрудничество может помочь достижению многих важных целей, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином."Отношения США и Китая являются важнейшими двусторонними отношениями в мире. Две страны посредством сотрудничества могут добиться многого, что будет способствовать миру и стабильности во всем мире", - заявил Трамп, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что США "готовы сотрудничать с Китаем ради защиты мира во всем мире".
китай
сша
пекин
китай, сша, в мире, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
Китай, США, В мире, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. США готовы сотрудничать с Китаем ради поддержания мира во всём мире, отношения Пекина и Вашингтона являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, а их сотрудничество может помочь достижению многих важных целей, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Отношения США и Китая являются важнейшими двусторонними отношениями в мире. Две страны посредством сотрудничества могут добиться многого, что будет способствовать миру и стабильности во всем мире", - заявил Трамп, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что США "готовы сотрудничать с Китаем ради защиты мира во всем мире".
КитайСШАВ миреПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
