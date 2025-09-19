https://ria.ru/20250919/mir-2043054200.html

Трамп выразил готовность сотрудничать с Китаем

2025-09-19T18:09:00+03:00

ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. США готовы сотрудничать с Китаем ради поддержания мира во всём мире, отношения Пекина и Вашингтона являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, а их сотрудничество может помочь достижению многих важных целей, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином."Отношения США и Китая являются важнейшими двусторонними отношениями в мире. Две страны посредством сотрудничества могут добиться многого, что будет способствовать миру и стабильности во всем мире", - заявил Трамп, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что США "готовы сотрудничать с Китаем ради защиты мира во всем мире".

2025

Новости

китай, сша, в мире, пекин, дональд трамп, си цзиньпин