https://ria.ru/20250919/minprosveschenie-2042906853.html
Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников
Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников - РИА Новости, 19.09.2025
Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников
Минпросвещения РФ, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%, заявило о снижении... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T10:03:00+03:00
2025-09-19T10:03:00+03:00
2025-09-19T11:00:00+03:00
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%, заявило о снижении нагрузки на учеников, добавив, что проделана масштабная работа."Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России № 704. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников", - заявили в министерстве.Музаев также отмечал, что создается дополнительная нагрузка на учителей, что отрицательно влияет на подготовку к переходу к обучению в вузе.Минпросвещения РФ, в свою очередь, с 1 сентября 2025 года приказом определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.Так, с этого учебного года норма составляет: в первом классе - от 620 до 653 часов; во втором, третьем и четвертом - от 782 до 884; в пятом - от 986 до 1088; в шестом - от 1020 до 1122; в седьмом - от 1088 до 1190; в восьмом и девятом - от 1122 до 1224. Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.
https://ria.ru/20250919/shkolniki-2042869546.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_226:0:1582:1017_1920x0_80_0_0_24dacea9dc754be4456d8d27541f62ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников
Минпросвещения заявило о снижении нагрузки на школьников
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%, заявило о снижении нагрузки на учеников, добавив, что проделана масштабная работа.
"Глава Рособрнадзора Анзор Музаев
говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России
№ 704. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников", - заявили в министерстве.
Музаев также отмечал, что создается дополнительная нагрузка на учителей, что отрицательно влияет на подготовку к переходу к обучению в вузе.
Минпросвещения РФ, в свою очередь, с 1 сентября 2025 года приказом определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.
Так, с этого учебного года норма составляет: в первом классе - от 620 до 653 часов; во втором, третьем и четвертом - от 782 до 884; в пятом - от 986 до 1088; в шестом - от 1020 до 1122; в седьмом - от 1088 до 1190; в восьмом и девятом - от 1122 до 1224. Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.