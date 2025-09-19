https://ria.ru/20250919/minprosveschenie-2042906853.html

Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников

Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников - РИА Новости, 19.09.2025

Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников

Минпросвещения РФ, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%, заявило о снижении... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T10:03:00+03:00

2025-09-19T10:03:00+03:00

2025-09-19T11:00:00+03:00

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%, заявило о снижении нагрузки на учеников, добавив, что проделана масштабная работа."Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России № 704. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников", - заявили в министерстве.Музаев также отмечал, что создается дополнительная нагрузка на учителей, что отрицательно влияет на подготовку к переходу к обучению в вузе.Минпросвещения РФ, в свою очередь, с 1 сентября 2025 года приказом определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.Так, с этого учебного года норма составляет: в первом классе - от 620 до 653 часов; во втором, третьем и четвертом - от 782 до 884; в пятом - от 986 до 1088; в шестом - от 1020 до 1122; в седьмом - от 1088 до 1190; в восьмом и девятом - от 1122 до 1224. Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.

https://ria.ru/20250919/shkolniki-2042869546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, социальный навигатор, сн_образование