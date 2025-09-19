Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников - РИА Новости, 19.09.2025
10:03 19.09.2025 (обновлено: 11:00 19.09.2025)
Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников
Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников - РИА Новости, 19.09.2025
Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников
Минпросвещения РФ, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%, заявило о снижении... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%, заявило о снижении нагрузки на учеников, добавив, что проделана масштабная работа."Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России № 704. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников", - заявили в министерстве.Музаев также отмечал, что создается дополнительная нагрузка на учителей, что отрицательно влияет на подготовку к переходу к обучению в вузе.Минпросвещения РФ, в свою очередь, с 1 сентября 2025 года приказом определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.Так, с этого учебного года норма составляет: в первом классе - от 620 до 653 часов; во втором, третьем и четвертом - от 782 до 884; в пятом - от 986 до 1088; в шестом - от 1020 до 1122; в седьмом - от 1088 до 1190; в восьмом и девятом - от 1122 до 1224. Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.
россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников

Минпросвещения заявило о снижении нагрузки на школьников

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15-30%, заявило о снижении нагрузки на учеников, добавив, что проделана масштабная работа.
"Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России № 704. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников", - заявили в министерстве.
Музаев также отмечал, что создается дополнительная нагрузка на учителей, что отрицательно влияет на подготовку к переходу к обучению в вузе.
Минпросвещения РФ, в свою очередь, с 1 сентября 2025 года приказом определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.
Так, с этого учебного года норма составляет: в первом классе - от 620 до 653 часов; во втором, третьем и четвертом - от 782 до 884; в пятом - от 986 до 1088; в шестом - от 1020 до 1122; в седьмом - от 1088 до 1190; в восьмом и девятом - от 1122 до 1224. Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.
