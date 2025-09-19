https://ria.ru/20250919/minoborony-2042951065.html
Минобороны рассказало о продвижении после взятия Серебрянского лесничества
Минобороны рассказало о продвижении после взятия Серебрянского лесничества - РИА Новости, 19.09.2025
Минобороны рассказало о продвижении после взятия Серебрянского лесничества
Российские войска продолжают двигаться вперед после освобождения Серебрянского лесничества, выбивая украинских военных из населенных пунктов, сообщило... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:19:00+03:00
2025-09-19T12:19:00+03:00
2025-09-19T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042952976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79ca27901d8b778d7929cba679e47831.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска продолжают двигаться вперед после освобождения Серебрянского лесничества, выбивая украинских военных из населенных пунктов, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — заявили в ведомстве.Там отметили, что освобождения Серебрянского лесничества удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию мотострелковых, штурмовых, разведывательных, артиллерийских и танковых подразделений группировки.На видео, опубликованном министерством, командир штурмового отряда с позывным Бур сообщил, что при наступлении российской армии противник был дезориентирован и бросал технику, оружие, боеприпасы и материальные ценности.О том, что ВСУ удалось выбить из Серебрянского лесничества, сообщил в среду начальник Генштаба Валерий Герасимов. Эта территория находится в нескольких километрах от города Кременная в ЛНР. Там располагался мощный укрепрайон ВСУ. Ее освобождение дает возможность российским бойцам продвинуться на Краснолиманском направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Военные с российскими флагами в Серебрянском лесничестве в ЛНР
Минобороны показало на видео военных ВС РФ с российскими флагами в Серебрянском лесничестве в ЛНР.
2025-09-19T12:19
true
PT2M20S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042952976_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_630a4b5f7e8ee2bf6e3010a45ef3c525.jpg
Освобожденное Серебрянское лесничество: как удалось прорвать оборону ВСУ
17 сентября ВСУ были полностью выбиты из Серебрянского лесничества в ЛНР. Часть позиций украинских боевиков уничтожена. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока. Разведчики "Запада" рассказали, как удалось прорвать оборону противника.
2025-09-19T12:19
true
PT8M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска продолжают двигаться вперед после освобождения Серебрянского лесничества, выбивая украинских военных из населенных пунктов, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — заявили в ведомстве.
Там отметили, что освобождения Серебрянского лесничества удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию мотострелковых, штурмовых, разведывательных, артиллерийских и танковых подразделений группировки.
На видео, опубликованном министерством, командир штурмового отряда с позывным Бур сообщил, что при наступлении российской армии противник был дезориентирован и бросал технику, оружие, боеприпасы и материальные ценности.
Как рассказал РИА Новости разведчик с позывным Ром, украинские войска имели в Серебрянском лесничестве три линии обороны. Первая была наиболее укрепленной, вторая выполняла резервную функцию на случай прорыва, на третьей находились расчеты дронов и осуществлялся подвоз боеприпасов и провианта.
О том, что ВСУ удалось выбить из Серебрянского лесничества, сообщил в среду начальник Генштаба Валерий Герасимов
. Эта территория находится в нескольких километрах от города Кременная в ЛНР. Там располагался мощный укрепрайон ВСУ. Ее освобождение дает возможность российским бойцам продвинуться на Краснолиманском направлении.