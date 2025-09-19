https://ria.ru/20250919/minoborony-2042951065.html

Минобороны рассказало о продвижении после взятия Серебрянского лесничества

Минобороны рассказало о продвижении после взятия Серебрянского лесничества - РИА Новости, 19.09.2025

Минобороны рассказало о продвижении после взятия Серебрянского лесничества

Российские войска продолжают двигаться вперед после освобождения Серебрянского лесничества, выбивая украинских военных из населенных пунктов, сообщило... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T12:19:00+03:00

2025-09-19T12:19:00+03:00

2025-09-19T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042952976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79ca27901d8b778d7929cba679e47831.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска продолжают двигаться вперед после освобождения Серебрянского лесничества, выбивая украинских военных из населенных пунктов, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", — заявили в ведомстве.Там отметили, что освобождения Серебрянского лесничества удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию мотострелковых, штурмовых, разведывательных, артиллерийских и танковых подразделений группировки.На видео, опубликованном министерством, командир штурмового отряда с позывным Бур сообщил, что при наступлении российской армии противник был дезориентирован и бросал технику, оружие, боеприпасы и материальные ценности.О том, что ВСУ удалось выбить из Серебрянского лесничества, сообщил в среду начальник Генштаба Валерий Герасимов. Эта территория находится в нескольких километрах от города Кременная в ЛНР. Там располагался мощный укрепрайон ВСУ. Ее освобождение дает возможность российским бойцам продвинуться на Краснолиманском направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные с российскими флагами в Серебрянском лесничестве в ЛНР Минобороны показало на видео военных ВС РФ с российскими флагами в Серебрянском лесничестве в ЛНР. 2025-09-19T12:19 true PT2M20S

Освобожденное Серебрянское лесничество: как удалось прорвать оборону ВСУ 17 сентября ВСУ были полностью выбиты из Серебрянского лесничества в ЛНР. Часть позиций украинских боевиков уничтожена. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока. Разведчики "Запада" рассказали, как удалось прорвать оборону противника. 2025-09-19T12:19 true PT8M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины