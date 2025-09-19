https://ria.ru/20250919/minoborony-2042906687.html
В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ
В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ - РИА Новости, 19.09.2025
В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ
Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T10:02:00+03:00
2025-09-19T10:02:00+03:00
2025-09-19T10:02:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003607941_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_4040af9bcb8e22b9368d06d44baa0cce.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ, сообщили в министерстве. "В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны. "Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250617/rosteh-2023343800.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003607941_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e447fdad09b590d95c78d4137206ce99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ
В Минобороны появится научное учреждение для исследований в области РЭБ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ, сообщили в министерстве.
«
"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны.
"Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска", - добавили в министерстве.