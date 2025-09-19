https://ria.ru/20250919/minoborony-2042906687.html

В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ

В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ

Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ, сообщили в...

2025-09-19T10:02:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ, сообщили в министерстве. "В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны. "Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска", - добавили в министерстве.

россия

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия