10:02 19.09.2025
В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ
В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ, сообщили в министерстве. "В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны. "Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска", - добавили в министерстве.
В Минобороны создадут учреждение для исследований в области РЭБ

В Минобороны появится научное учреждение для исследований в области РЭБ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота по сборке и ремонту наблюдательных и ударных беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы в лаборатории БПЛА
Работа по сборке и ремонту наблюдательных и ударных беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы в лаборатории БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа по сборке и ремонту наблюдательных и ударных беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы в лаборатории БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Отдельное учреждение для научных исследований в области совершенствования системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создается в Минобороны РФ, сообщили в министерстве.
"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны.
"Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска", - добавили в министерстве.
