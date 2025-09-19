https://ria.ru/20250919/minnikhanov-2042968600.html
Глава Татарстана назвал повышение качества жизни жителей приоритетом
2025-09-19T13:40:00+03:00
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Повышение качества жизни жителей Татарстана остается приоритетом в работе власти республики, заявил глава региона Рустам Минниханов. "В центре нашей работы - забота о людях. Именно человек является центральной частью стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, а повышение качества жизни граждан остается нашим приоритетом. Работу в этом направлении мы будем продолжать дальше", - сказал Минниханов во время церемонии вступления в должность главы республики. По словам Минниханова, за последние пять лет Татарстан наглядно продемонстрировал свою устойчивость перед лицом пандемии, санкционного давления и трансформации экономических связей. Сегодня республика - опорный регион страны. "За эти годы республика нарастила ВРП и промышленное производство, стала лидером по цифровой трансформации. Проведена огромная работа по повышению качества жизни в рамках национальных проектов и республиканских программ, в том числе по строительству и капремонту жилья, социальных объектов, дорог, благоустройству дворов и общественных пространств", - уточнил он. Минниханов отметил, что сегодня команда Татарстана - это все, кто служит стране и республике, защищает родной дом, трудится на своем рабочем месте. Он подчеркнул, что предстоит кропотливая работа, в том числе по выполнению наказов и предложений, озвученных в рамках избирательной кампании. "Здесь я рассчитываю на представителей всех политических сил, принимавших участие в выборах. Убежден, только вместе, сплоченным и сильным обществом мы добьемся еще больших результатов", - сказал глава региона. В Татарстане 14 сентября прошли выборы главы республики. Наряду с Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на должность претендовали представители ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. По данным Центризбиркома Татарстана, в выборах приняли участие 2,23 миллиона человек или 75,85% от общего количества избирателей республики. За Минниханова проголосовали 88,09% участвовавших в выборах жителей Татарстана.
