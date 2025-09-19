https://ria.ru/20250919/minnikhanov-2042950838.html

Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана

19.09.2025

КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Рустам Минниханов, избранный главой (раисом) Татарстана 14 сентября, в пятницу торжественно вступил в должность, принеся присягу в присутствии почти 800 гостей, передает корреспондент РИА Новости.В Татарстане 14 сентября прошли выборы главы республики. Наряду с Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на должность претендовали представители ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. По данным Центризбиркома Татарстана, в выборах приняли участие 2,23 миллиона человек или 75,85% от общего количества избирателей республики. За Минниханова проголосовали 88,09% участвовавших в выборах жителей Татарстана. На предыдущих выборах пять лет назад Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей. Открыл церемонию инаугурации председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, который представил гостей церемонии и кратко подвел итоги состоявшихся выборов. Затем в зал были торжественно внесены Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан, а также штандарт главы (раиса) Татарстана (флаг республики с золотым окаймлением и гербом посередине), дубликат которого после инаугурации поднимут над резиденцией главы региона. Минниханов торжественно поклялся верно служить народу Татарстана, обеспечивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан и действующие законы, добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности раиса Республики Татарстан. От имени председателя правительства РФ Михаила Мишустина Минниханова поздравил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Ваши уникальные деловые и личные качества являются залогом динамичного развития региона. С вами избиратели связывают свои надежды на эффективное решение социально-экономических задач, позитивные перемены во всех сферах жизни. Итоги сентябрьских выборов - лучшее тому подтверждение", - говорится в приветственной телеграмме. Хуснуллин отметил, что один из самых высоких процентов поддержки главы региона на выборах свидетельствует о том, что глава республики своим многолетним трудом заслужил огромное уважение жителей Татарстана. По словам вице-премьера РФ, из года в год республика добивается впечатляющих успехов, работает по реализации национальных проектов, развитию международного сотрудничества, в частности взаимодействия с исламскими странами, власти находят оптимальные решения в ответ на запросы жителей. "Татарстан стал позитивным брендом, который знает не только вся страна которые знает весь мир", - подчеркнул Хуснуллин. Для Минниханова новый срок будет уже четвертым на посту главы Татарстана. В марте 2010 года он был наделен полномочиями президента республики по рекомендации президента РФ. До этого занимал должность премьер-министра Татарстана. На второй срок Минниханов был избран жителями республики в сентябре 2015 года, когда за него проголосовали 94,4% избирателей. В сентябре 2020 года Минниханов вступил в должность главы Татарстана после победы на выборах с результатом 83,27% голосов избирателей.

