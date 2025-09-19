Рейтинг@Mail.ru
Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
12:18 19.09.2025 (обновлено: 18:02 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/minnikhanov-2042950838.html
Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана
Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана - РИА Новости, 19.09.2025
Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана
Рустам Минниханов, избранный главой (раисом) Татарстана 14 сентября, в пятницу торжественно вступил в должность, принеся присягу в присутствии почти 800 гостей, РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:18:00+03:00
2025-09-19T18:02:00+03:00
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042930485_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_d336776c67166568077eda912959ea1c.jpg
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Рустам Минниханов, избранный главой (раисом) Татарстана 14 сентября, в пятницу торжественно вступил в должность, принеся присягу в присутствии почти 800 гостей, передает корреспондент РИА Новости.В Татарстане 14 сентября прошли выборы главы республики. Наряду с Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на должность претендовали представители ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. По данным Центризбиркома Татарстана, в выборах приняли участие 2,23 миллиона человек или 75,85% от общего количества избирателей республики. За Минниханова проголосовали 88,09% участвовавших в выборах жителей Татарстана. На предыдущих выборах пять лет назад Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей. Открыл церемонию инаугурации председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, который представил гостей церемонии и кратко подвел итоги состоявшихся выборов. Затем в зал были торжественно внесены Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан, а также штандарт главы (раиса) Татарстана (флаг республики с золотым окаймлением и гербом посередине), дубликат которого после инаугурации поднимут над резиденцией главы региона. Минниханов торжественно поклялся верно служить народу Татарстана, обеспечивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан и действующие законы, добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности раиса Республики Татарстан. От имени председателя правительства РФ Михаила Мишустина Минниханова поздравил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Ваши уникальные деловые и личные качества являются залогом динамичного развития региона. С вами избиратели связывают свои надежды на эффективное решение социально-экономических задач, позитивные перемены во всех сферах жизни. Итоги сентябрьских выборов - лучшее тому подтверждение", - говорится в приветственной телеграмме. Хуснуллин отметил, что один из самых высоких процентов поддержки главы региона на выборах свидетельствует о том, что глава республики своим многолетним трудом заслужил огромное уважение жителей Татарстана. По словам вице-премьера РФ, из года в год республика добивается впечатляющих успехов, работает по реализации национальных проектов, развитию международного сотрудничества, в частности взаимодействия с исламскими странами, власти находят оптимальные решения в ответ на запросы жителей. "Татарстан стал позитивным брендом, который знает не только вся страна которые знает весь мир", - подчеркнул Хуснуллин. Для Минниханова новый срок будет уже четвертым на посту главы Татарстана. В марте 2010 года он был наделен полномочиями президента республики по рекомендации президента РФ. До этого занимал должность премьер-министра Татарстана. На второй срок Минниханов был избран жителями республики в сентябре 2015 года, когда за него проголосовали 94,4% избирателей. В сентябре 2020 года Минниханов вступил в должность главы Татарстана после победы на выборах с результатом 83,27% голосов избирателей.
https://ria.ru/20250917/minnikhanov-2042463110.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042930485_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_24e1b3328fbc675a6c516619e3ffe29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана

Рустам Минниханов торжественно вступил в должность главы Республики Татарстан

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИзбранный глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественной церемонии вступления в должность
Избранный глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественной церемонии вступления в должность - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Избранный глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественной церемонии вступления в должность
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Рустам Минниханов, избранный главой (раисом) Татарстана 14 сентября, в пятницу торжественно вступил в должность, принеся присягу в присутствии почти 800 гостей, передает корреспондент РИА Новости.
В Татарстане 14 сентября прошли выборы главы республики. Наряду с Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на должность претендовали представители ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. По данным Центризбиркома Татарстана, в выборах приняли участие 2,23 миллиона человек или 75,85% от общего количества избирателей республики. За Минниханова проголосовали 88,09% участвовавших в выборах жителей Татарстана. На предыдущих выборах пять лет назад Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей.
Открыл церемонию инаугурации председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, который представил гостей церемонии и кратко подвел итоги состоявшихся выборов. Затем в зал были торжественно внесены Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан, а также штандарт главы (раиса) Татарстана (флаг республики с золотым окаймлением и гербом посередине), дубликат которого после инаугурации поднимут над резиденцией главы региона.
Минниханов торжественно поклялся верно служить народу Татарстана, обеспечивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан и действующие законы, добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности раиса Республики Татарстан.
От имени председателя правительства РФ Михаила Мишустина Минниханова поздравил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Ваши уникальные деловые и личные качества являются залогом динамичного развития региона. С вами избиратели связывают свои надежды на эффективное решение социально-экономических задач, позитивные перемены во всех сферах жизни. Итоги сентябрьских выборов - лучшее тому подтверждение", - говорится в приветственной телеграмме.
Хуснуллин отметил, что один из самых высоких процентов поддержки главы региона на выборах свидетельствует о том, что глава республики своим многолетним трудом заслужил огромное уважение жителей Татарстана. По словам вице-премьера РФ, из года в год республика добивается впечатляющих успехов, работает по реализации национальных проектов, развитию международного сотрудничества, в частности взаимодействия с исламскими странами, власти находят оптимальные решения в ответ на запросы жителей.
"Татарстан стал позитивным брендом, который знает не только вся страна которые знает весь мир", - подчеркнул Хуснуллин.
Для Минниханова новый срок будет уже четвертым на посту главы Татарстана. В марте 2010 года он был наделен полномочиями президента республики по рекомендации президента РФ. До этого занимал должность премьер-министра Татарстана. На второй срок Минниханов был избран жителями республики в сентябре 2015 года, когда за него проголосовали 94,4% избирателей. В сентябре 2020 года Минниханов вступил в должность главы Татарстана после победы на выборах с результатом 83,27% голосов избирателей.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Половина предприятий Татарстана к 2030 году будет использовать ИИ
17 сентября, 13:32
 
Республика ТатарстанРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала