МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 19.09.2025
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:47:00+03:00
2025-09-19T17:47:00+03:00
2025-09-19T17:47:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. "Сегодня, 19 сентября, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии, произошедшим 19 сентября", - говорится в заявлении на сайте МИД страны. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал дипломата РФ из-за якобы нарушения воздушного пространства
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.
По утверждению МИД Эстонии
, три российских истребителя МиГ-3
1 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом
и находились там 12 минут.
"Сегодня, 19 сентября, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии, произошедшим 19 сентября", - говорится в заявлении на сайте МИД страны.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.