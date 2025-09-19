Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши - РИА Новости, 19.09.2025
10:23 19.09.2025 (обновлено: 10:50 19.09.2025)
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши - РИА Новости, 19.09.2025
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД. РИА Новости, 19.09.2025
в мире
польша
белоруссия
дональд туск
варшава
МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД. "Сегодня был вызван в МИД временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Войцех Филимонович, с которым состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений. Подробности данного разговора сообщим позднее", - говорится в сообщении.Поясняется, что вызов в МИД произошел на фоне недавнего решения властей Польши по надуманным причинам предложить одному белорусскому дипломату покинуть территорию страны.Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что белорусский дипломат будет выслан из Польши за "поддержку" деятельности белорусских спецслужб. Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, заявив, что это не останется без ответа.
польша
белоруссия
варшава
в мире, польша, белоруссия, дональд туск, варшава
В мире, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, Варшава
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши

МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Польши для беседы об отношениях стран

Здание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД.
"Сегодня был вызван в МИД временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Войцех Филимонович, с которым состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений. Подробности данного разговора сообщим позднее", - говорится в сообщении.
Посол рассказал, что Запад устроил на границе с Россией
Посол рассказал, что Запад устроил на границе с Россией
Вчера, 09:04
Поясняется, что вызов в МИД произошел на фоне недавнего решения властей Польши по надуманным причинам предложить одному белорусскому дипломату покинуть территорию страны.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что белорусский дипломат будет выслан из Польши за "поддержку" деятельности белорусских спецслужб. Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, заявив, что это не останется без ответа.
Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши
Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши
18 сентября, 18:42
 
В миреПольшаБелоруссияДональд ТускВаршава
 
 
