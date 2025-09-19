https://ria.ru/20250919/mid-2042912231.html
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши - РИА Новости, 19.09.2025
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T10:23:00+03:00
2025-09-19T10:23:00+03:00
2025-09-19T10:50:00+03:00
МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД. "Сегодня был вызван в МИД временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Войцех Филимонович, с которым состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений. Подробности данного разговора сообщим позднее", - говорится в сообщении.Поясняется, что вызов в МИД произошел на фоне недавнего решения властей Польши по надуманным причинам предложить одному белорусскому дипломату покинуть территорию страны.Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что белорусский дипломат будет выслан из Польши за "поддержку" деятельности белорусских спецслужб. Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, заявив, что это не останется без ответа.
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
