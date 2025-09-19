https://ria.ru/20250919/medvedev-2042946158.html

Медведев обвинил СЕ в попытках создать квазисудебный орган

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о публикации Советом Европы проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины, заявил, что речь идет о попытках рождения очередного антироссийского квазисудебного органа. "Де-факто речь идет о попытках рождения под "зонтиком" комитета министров СЕ очередного антироссийского квазисудебного органа, нацеленного на взыскание с нашей страны компенсаций за некие "последствия агрессии против Киева", - написал Медведев в своём канале в Max. Также зампред Совбеза отметил, что инициативу планируется финансировать из бюджета стран, которые одобрят проект, однако свободных средств у европейских стран сейчас нет. "Запланировано финансирование "ценной инициативы" из бюджета государств, которым придет в голову одобрить всю эту галиматью. Здесь, однако, креативная мысль начинает буксовать и метаться - свободных средств у стагнирующих европейцев, поставивших все на "стратегическое поражение России", сейчас нет", - написал Медведев.

