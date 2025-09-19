https://ria.ru/20250919/medskan-2042815074.html

Управленцы "Росатома" вошли в совет директоров компании "Медскан"

Управленцы "Росатома" вошли в совет директоров компании "Медскан" - РИА Новости, 19.09.2025

Управленцы "Росатома" вошли в совет директоров компании "Медскан"

Группа компаний "Медскан" сформировала обновленный совет директоров, в состав которого вошли представители технологического и управленческого звена "Росатома",... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T10:00:00+03:00

2025-09-19T10:00:00+03:00

2025-09-19T10:00:00+03:00

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93829/60/938296042_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_1bd84345dfd70c2cf15a70d0020e5cf8.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Группа компаний "Медскан" сформировала обновленный совет директоров, в состав которого вошли представители технологического и управленческого звена "Росатома", сообщает пресс-служба блока информационных и цифровых технологий госкорпорации.Формирование совета директоров — стратегический шаг, направленный на ускоренное развитие компании и укрепление ее позиций на рынке высокотехнологичного здравоохранения. Новый состав объединяет компетенции в медицине, технологиях, международном развитии и стратегическом управлении, что позволит "Медскану" реализовать амбициозные планы по консолидации рынка и построению платформенной бизнес-модели.Состав совета директоров "Медскана" вошли директор по развитию бизнеса блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Екатерина Ляхова, генеральный директор ЧУ "Русатом – Международная сеть" Вадим Титов, директор по информационным и цифровым технологиям "Росатома" Евгений Абакумов, директор казначейства "Росатома" Ирина Данилова, директор департамента кадровой политики госкорпорации "Росатом" Оксана Кармишина, акционер и основатель ГК "Медскана" Евгений Туголуков и независимый директор Владимир Гераскин. Так же в совет директоров вошли представители менеджмента компании.ГК "Медскан" и госкорпорация "Росатом" выступают стратегическими партнерами с равным акционерным участием (50/50). Совместная модель управления позволяет объединить управленческие и технологические компетенции, а новый совет директоров усиливает технологические, международные и операционные позиции компании.Профильные ведомства и крупные российские компании уделяют большое внимание повышению уровня здравоохранения и доступности современной медицинской помощи. Крупные российские компании оказывают поддержку комплексной модернизации системы здравоохранения, развитию соответствующей инфраструктуры.Госкорпорация "Росатом" – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях, его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 39 энергоблоков (включая шесть блоков малой мощности). В сферу деятельности "Росатома" входит также производство инновационной неядерной продукции, логистика и развитие Северного морского пути, реализация экологических проектов. Госкорпорация объединяет более 450 предприятий и организаций, в которых работают более 420 тысяч человек.

https://ria.ru/20250916/energetika-2042225122.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бизнес