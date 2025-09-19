Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин показал героям СВО работу депутатов - РИА Новости, 19.09.2025
Нижегородская область
 
18:15 19.09.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин показал героям СВО работу депутатов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин познакомил ветеранов специальной военной операции, участников программы "Герои. Нижегородская область" с работой законодателей. Спикер регионального парламента рассказал героям СВО об основных направлениях работы современной законодательной системы региона и обсудил предлагаемые ветеранами законодательные инициативы. "Столько офицеров в нашем заксобрании не было, наверное, со времен кадетского корпуса графа Аракчеева, выпускники которого тоже сражались за Родину... Часть из них останутся проходить у нас практику. Со срочной службы приходишь домой как в другой мир – с не служившими сверстниками просто не о чем поговорить. А тут люди отдали армии лучшие годы, воевали, смотрели смерти в лицо. Им намного сложнее. Особенно на руководящей работе, к которой мы их готовим", - написал Люлин в своем Telegram-канале. Он отметил, что ветеранам СВО придется понять, что не все проблемы решаются по приказу, и научиться договариваться, объяснять, искать компромисс, работать с экспертами. "Рассказывал нашим гостям о 30-летней истории нижегородского парламентаризма и думал, что, возможно, некоторые из них станут творцами его новых ярких страниц. Они уже сейчас предлагают толковые мысли. Например, усовершенствовать федеральный закон "О ветеранах", чтобы расширить перечень льгот для участников СВО. Поднять престиж благотворительной деятельности, поставив в пример современным меценатам купцов Бугровых, Башкировых, Блиновых, которые меняли лицо Нижнего и всей губернии", - рассказал спикер регионального парламента. По его словам, участники программы мотивированы на серьезную работу. "В ближайшее время соберем экспертов, снова пригласим наших героев и перейдем к проработке законодательных предложений. Будем помогать участникам программы определяться с будущим направлением деятельности. Настрой у всех боевой – многие рассматривают проект "Герои" как продолжение своего служения Родине. Депутаты, сотрудники аппарата заксобрания готовы оказать им всю возможную поддержку", - подчеркнул Люлин.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин познакомил ветеранов специальной военной операции, участников программы "Герои. Нижегородская область" с работой законодателей.
Спикер регионального парламента рассказал героям СВО об основных направлениях работы современной законодательной системы региона и обсудил предлагаемые ветеранами законодательные инициативы.
"Столько офицеров в нашем заксобрании не было, наверное, со времен кадетского корпуса графа Аракчеева, выпускники которого тоже сражались за Родину... Часть из них останутся проходить у нас практику. Со срочной службы приходишь домой как в другой мир – с не служившими сверстниками просто не о чем поговорить. А тут люди отдали армии лучшие годы, воевали, смотрели смерти в лицо. Им намного сложнее. Особенно на руководящей работе, к которой мы их готовим", - написал Люлин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ветеранам СВО придется понять, что не все проблемы решаются по приказу, и научиться договариваться, объяснять, искать компромисс, работать с экспертами.
"Рассказывал нашим гостям о 30-летней истории нижегородского парламентаризма и думал, что, возможно, некоторые из них станут творцами его новых ярких страниц. Они уже сейчас предлагают толковые мысли. Например, усовершенствовать федеральный закон "О ветеранах", чтобы расширить перечень льгот для участников СВО. Поднять престиж благотворительной деятельности, поставив в пример современным меценатам купцов Бугровых, Башкировых, Блиновых, которые меняли лицо Нижнего и всей губернии", - рассказал спикер регионального парламента.
По его словам, участники программы мотивированы на серьезную работу. "В ближайшее время соберем экспертов, снова пригласим наших героев и перейдем к проработке законодательных предложений. Будем помогать участникам программы определяться с будущим направлением деятельности. Настрой у всех боевой – многие рассматривают проект "Герои" как продолжение своего служения Родине. Депутаты, сотрудники аппарата заксобрания готовы оказать им всю возможную поддержку", - подчеркнул Люлин.
