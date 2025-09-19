Рейтинг@Mail.ru
Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне - РИА Новости, 19.09.2025
17:14 19.09.2025 (обновлено: 17:59 19.09.2025)
Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне
2025-09-19T17:14:00+03:00
2025-09-19T17:59:00+03:00
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вертолет президента США Дональда Трампа совершил вынужденную посадку в Лондоне, когда возвращался из резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет газета Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт."Вертолет Marine One Дональда Трампа совершил экстренную посадку в аэропорту (Лутон. — Прим. ред.) Великобритании в четверг, на борту находились президент США и его жена Меланья", — говорится в материале.Причиной стала "небольшая гидравлическая проблема". Пилоты в целях предосторожности решили приземлиться на местный аэродром прежде, чем добраться до аэропорта Станстед. При этом никто не пострадал, отмечается в статье.Это не первый инцидент с воздушным судном за время государственного визита Трампа в Британию. По данным агентства Bloomberg, на пути в королевство самолет президента США слишком сильно приблизился к пассажирскому лайнеру, но ЧП удалось избежать.
Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

Вертолет Трампа экстренно приземлился в Лондоне из-за гидравлической проблемы

© Getty Images / Leon NealВертолет президента США Донадьда Трампа приземляется в загородной резиденции британского премьер-министра. 18 сентября 2025 года
Вертолет президента США Донадьда Трампа приземляется в загородной резиденции британского премьер-министра. 18 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / Leon Neal
Вертолет президента США Донадьда Трампа приземляется в загородной резиденции британского премьер-министра. 18 сентября 2025 года
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вертолет президента США Дональда Трампа совершил вынужденную посадку в Лондоне, когда возвращался из резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет газета Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
"Вертолет Marine One Дональда Трампа совершил экстренную посадку в аэропорту (Лутон. — Прим. ред.) Великобритании в четверг, на борту находились президент США и его жена Меланья", — говорится в материале.
Причиной стала "небольшая гидравлическая проблема". Пилоты в целях предосторожности решили приземлиться на местный аэродром прежде, чем добраться до аэропорта Станстед. При этом никто не пострадал, отмечается в статье.
Это не первый инцидент с воздушным судном за время государственного визита Трампа в Британию. По данным агентства Bloomberg, на пути в королевство самолет президента США слишком сильно приблизился к пассажирскому лайнеру, но ЧП удалось избежать.
