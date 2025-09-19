https://ria.ru/20250919/lavrov-2042971174.html

Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 19.09.2025

Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретятся на полях предстоящей 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, они обсудят... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T13:53:00+03:00

2025-09-19T13:53:00+03:00

2025-09-19T14:11:00+03:00

в мире

генеральная ассамблея оон

оон

сша

марко рубио

нью-йорк (город)

сергей лавров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретятся на полях предстоящей 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, они обсудят двустороннюю и многостороннюю повестку, рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Детали (планируемой встречи Лаврова и Рубио на площадке ООН – ред.) я пока приоткрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется", - приводится цитата из интервью дипломата в Telegram-канале "Вести".Ранее в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале" Сергей Лавров отметил, что Россия хочет поддерживать диалог с США по различным каналам и видит ответное желание Вашингтона. Кроме того, как предположил министр, у стран будут дополнительные контакты по украинскому вопросу.Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

https://ria.ru/20250918/tramp-2042774470.html

https://ria.ru/20250919/oon-2042872486.html

сша

нью-йорк (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, генеральная ассамблея оон, оон, сша, марко рубио, нью-йорк (город), сергей лавров, россия, василий небензя