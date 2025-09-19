Россия будет проводить миролюбивый внешнеполитический курс, заявил Лавров
Лавров: Россия будет и далее проводить миролюбивый внешнеполитический курс
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия будет и далее проводить миролюбивый внешнеполитический курс, в связи с чем она придает большое значение международному гуманитарному сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к организаторам и участникам слета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Нижнем Новгороде.
Слет Всемирного фестиваля молодежи проходит с 17 по 22 сентября.
Лавров рассказал о реакции Трампа на действия Киева в отношении УПЦ
18 сентября, 17:21
"Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить Росмолодежь, правительство Нижегородской области и дирекцию Всемирного фестиваля молодежи за проделанную масштабную работу", - заявил Лавров в обращении.
Он напомнил, что в прошлом году у молодежи уже была отличная возможность пообщаться в Сочи – также в ходе ВФМ.
"Рад, что вам удалось сохранить и приумножить сочинский дух дружбы и доверия. Фестиваль и слет – это еще и яркое свидетельство того, что мы не собираемся ни от кого отгораживаться, продолжаем развиваться как открытая миру, дружелюбная страна", - добавил министр.
Он пожелал собравшимся успехов во всех начинаниях, обрести новых друзей и единомышленников, а также познакомиться с самобытным культурно-историческим и природным достоянием российского Поволжья.
"Несмотря на турбулентную ситуацию на мировой арене, Россия будет и далее проводить миролюбивый внешнеполитический курс, подразумевающий готовность развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество со всеми, кто готов работать с нами на схожих принципах. В этой связи придаем большое значение международному гуманитарному сотрудничеству. Видим в нем возможности для укрепления атмосферы доверия и взаимопонимания между народами. Уверен, что свой вклад в эту нужную работу внесет и ваш слет", - подчеркнул министр.
Лавров оценил возможность новых санкций против России
18 сентября, 16:49