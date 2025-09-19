https://ria.ru/20250919/lavrov-2042961655.html

Россия будет проводить миролюбивый внешнеполитический курс, заявил Лавров

Россия будет проводить миролюбивый внешнеполитический курс, заявил Лавров - РИА Новости, 19.09.2025

Россия будет проводить миролюбивый внешнеполитический курс, заявил Лавров

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия будет и далее проводить миролюбивый внешнеполитический курс, в связи с чем она придает большое значение международному гуманитарному сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к организаторам и участникам слета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Нижнем Новгороде. Слет Всемирного фестиваля молодежи проходит с 17 по 22 сентября. "Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить Росмолодежь, правительство Нижегородской области и дирекцию Всемирного фестиваля молодежи за проделанную масштабную работу", - заявил Лавров в обращении. Он напомнил, что в прошлом году у молодежи уже была отличная возможность пообщаться в Сочи – также в ходе ВФМ. "Рад, что вам удалось сохранить и приумножить сочинский дух дружбы и доверия. Фестиваль и слет – это еще и яркое свидетельство того, что мы не собираемся ни от кого отгораживаться, продолжаем развиваться как открытая миру, дружелюбная страна", - добавил министр. Он пожелал собравшимся успехов во всех начинаниях, обрести новых друзей и единомышленников, а также познакомиться с самобытным культурно-историческим и природным достоянием российского Поволжья. "Несмотря на турбулентную ситуацию на мировой арене, Россия будет и далее проводить миролюбивый внешнеполитический курс, подразумевающий готовность развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество со всеми, кто готов работать с нами на схожих принципах. В этой связи придаем большое значение международному гуманитарному сотрудничеству. Видим в нем возможности для укрепления атмосферы доверия и взаимопонимания между народами. Уверен, что свой вклад в эту нужную работу внесет и ваш слет", - подчеркнул министр.

