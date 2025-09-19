Рейтинг@Mail.ru
На Курилах объявили угрозу цунами - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/kurily-2042868205.html
На Курилах объявили угрозу цунами
На Курилах объявили угрозу цунами - РИА Новости, 19.09.2025
На Курилах объявили угрозу цунами
Угроза цунами объявлена на Курильских островах после землетрясения в акватории Тихого океана, информирует главное управление МЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T02:19:00+03:00
2025-09-19T02:19:00+03:00
происшествия
сахалинская область
северо-курильск
курильские острова
александр овсянников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Угроза цунами объявлена на Курильских островах после землетрясения в акватории Тихого океана, информирует главное управление МЧС по Сахалинской области. "Сегодня утром зафиксировано сейсмособытие в 411 километрах северо-восточнее города Северо-Курильск, глубина составила 36 километров, магнитуда - 7,6", - говорится в сообщении регионального главка. По информации ГУМЧС по Сахалинской области, ожидается подход волны до 0,2 метра на жилые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан. Обстановка находится на контроле дежурной смены регионального ведомства. Администрация Северо-Курильска попросила население эвакуироваться из прибрежной зоны. "Зона городской застройки находится в цунамибезопасной зоне, просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике", – написал глава муниципалитета Александр Овсянников в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250919/ssha-2042864855.html
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
сахалинская область
северо-курильск
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалинская область, северо-курильск, курильские острова, александр овсянников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалинская область, Северо-Курильск, Курильские острова, Александр Овсянников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Курилах объявили угрозу цунами

На Курилах после землетрясения объявили угрозу цунами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Угроза цунами объявлена на Курильских островах после землетрясения в акватории Тихого океана, информирует главное управление МЧС по Сахалинской области.
"Сегодня утром зафиксировано сейсмособытие в 411 километрах северо-восточнее города Северо-Курильск, глубина составила 36 километров, магнитуда - 7,6", - говорится в сообщении регионального главка.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В США отменили угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки
Вчера, 01:16
По информации ГУМЧС по Сахалинской области, ожидается подход волны до 0,2 метра на жилые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан. Обстановка находится на контроле дежурной смены регионального ведомства.
Администрация Северо-Курильска попросила население эвакуироваться из прибрежной зоны.
"Зона городской застройки находится в цунамибезопасной зоне, просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике", – написал глава муниципалитета Александр Овсянников в Telegram-канале.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа, 19:03
 
ПроисшествияСахалинская областьСеверо-КурильскКурильские островаАлександр ОвсянниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала