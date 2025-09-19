https://ria.ru/20250919/kurily-2042868205.html
На Курилах объявили угрозу цунами
На Курилах объявили угрозу цунами - РИА Новости, 19.09.2025
На Курилах объявили угрозу цунами
Угроза цунами объявлена на Курильских островах после землетрясения в акватории Тихого океана, информирует главное управление МЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 19.09.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Угроза цунами объявлена на Курильских островах после землетрясения в акватории Тихого океана, информирует главное управление МЧС по Сахалинской области. "Сегодня утром зафиксировано сейсмособытие в 411 километрах северо-восточнее города Северо-Курильск, глубина составила 36 километров, магнитуда - 7,6", - говорится в сообщении регионального главка. По информации ГУМЧС по Сахалинской области, ожидается подход волны до 0,2 метра на жилые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан. Обстановка находится на контроле дежурной смены регионального ведомства. Администрация Северо-Курильска попросила население эвакуироваться из прибрежной зоны. "Зона городской застройки находится в цунамибезопасной зоне, просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике", – написал глава муниципалитета Александр Овсянников в Telegram-канале.
