Республика Татарстан
 
16:11 19.09.2025
Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука пройдет в Казани
Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука пройдет в Казани
IV Всероссийские соревнования по стрельбе из лука "Кубок генерального прокурора Российской Федерации" соберут в Казани 22-26 сентября более 600 юношей и девушек РИА Новости, 19.09.2025
республика татарстан
казань
игорь краснов
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. IV Всероссийские соревнования по стрельбе из лука "Кубок генерального прокурора Российской Федерации" соберут в Казани 22-26 сентября более 600 юношей и девушек из разных регионов, сообщают организаторы. "Свыше 600 талантливых юношей и девушек в двух возрастных категориях из разных уголков нашей огромной страны будут соревноваться по нескольким дисциплинам: стрельба на дистанции 50, 60 и 70 метров", - говорится в сообщении. Мероприятие пройдет на стадионе "Ак Барс Арена". Турнир откроет, как ожидается, генпрокурор России Игорь Краснов, церемония открытия состоится 22 сентября. Соревнования начнутся квалификационным раундом, затем 24 сентября состоятся матчи "на вылет", завершаемые полуфиналами. Спортсмены продемонстрируют мастерство в индивидуальных и командных состязаниях в дисциплинах "классический лук" и "блочный лук". Финальные матчи и церемония закрытия соревнований запланированы на 26 сентября. Гостей турнира, кроме соревнований, ждет насыщенная развлекательная программа, различные интерактивные зоны. Хедлайнерами церемонии открытия станут популярные российские исполнители NILETTO, Иван Дмитриенко, Диана Анкудинова.
казань, игорь краснов
Республика Татарстан, Казань, Игорь Краснов
Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука пройдет в Казани

Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука соберет в Казани 600 участников

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вид на Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. IV Всероссийские соревнования по стрельбе из лука "Кубок генерального прокурора Российской Федерации" соберут в Казани 22-26 сентября более 600 юношей и девушек из разных регионов, сообщают организаторы.
"Свыше 600 талантливых юношей и девушек в двух возрастных категориях из разных уголков нашей огромной страны будут соревноваться по нескольким дисциплинам: стрельба на дистанции 50, 60 и 70 метров", - говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет на стадионе "Ак Барс Арена". Турнир откроет, как ожидается, генпрокурор России Игорь Краснов, церемония открытия состоится 22 сентября.
Соревнования начнутся квалификационным раундом, затем 24 сентября состоятся матчи "на вылет", завершаемые полуфиналами. Спортсмены продемонстрируют мастерство в индивидуальных и командных состязаниях в дисциплинах "классический лук" и "блочный лук". Финальные матчи и церемония закрытия соревнований запланированы на 26 сентября.
Гостей турнира, кроме соревнований, ждет насыщенная развлекательная программа, различные интерактивные зоны. Хедлайнерами церемонии открытия станут популярные российские исполнители NILETTO, Иван Дмитриенко, Диана Анкудинова.
 
