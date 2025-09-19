https://ria.ru/20250919/kubok-2043009707.html

Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука пройдет в Казани

Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука пройдет в Казани

Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука пройдет в Казани

IV Всероссийские соревнования по стрельбе из лука "Кубок генерального прокурора Российской Федерации" соберут в Казани 22-26 сентября более 600 юношей и девушек

КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. IV Всероссийские соревнования по стрельбе из лука "Кубок генерального прокурора Российской Федерации" соберут в Казани 22-26 сентября более 600 юношей и девушек из разных регионов, сообщают организаторы. "Свыше 600 талантливых юношей и девушек в двух возрастных категориях из разных уголков нашей огромной страны будут соревноваться по нескольким дисциплинам: стрельба на дистанции 50, 60 и 70 метров", - говорится в сообщении. Мероприятие пройдет на стадионе "Ак Барс Арена". Турнир откроет, как ожидается, генпрокурор России Игорь Краснов, церемония открытия состоится 22 сентября. Соревнования начнутся квалификационным раундом, затем 24 сентября состоятся матчи "на вылет", завершаемые полуфиналами. Спортсмены продемонстрируют мастерство в индивидуальных и командных состязаниях в дисциплинах "классический лук" и "блочный лук". Финальные матчи и церемония закрытия соревнований запланированы на 26 сентября. Гостей турнира, кроме соревнований, ждет насыщенная развлекательная программа, различные интерактивные зоны. Хедлайнерами церемонии открытия станут популярные российские исполнители NILETTO, Иван Дмитриенко, Диана Анкудинова.

