Теплосети обновили в станице Кубани по нацпроекту к отопительному сезону - РИА Новости, 19.09.2025
Краснодарский край
 
17:56 19.09.2025
Теплосети обновили в станице Кубани по нацпроекту к отопительному сезону
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Теплосети отремонтировали в станице Батуринской на Кубани по нацпроекту к отопительному сезону, рассказал журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Согласно данным пресс-службы краевой администрации, эти работы были проведены в станице Батуринской Брюховецкого района края по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". "Обновили участок теплосети протяженностью около километра в центральной части станицы по улице Красной. Заменили изношенные трубы и элементы сетевого оборудования, провели испытания и пуско-наладочные работы, ввели объект в эксплуатацию. В предстоящем отопительном сезоне теплом будут обеспечены около тысячи человек – воспитанники и коллективы расположенной рядом школы, детского сада и музея, а также жители многоквартирных домов", - рассказал журналистам Шапошник, его цитирует пресс-служба. Врио министра рассказал также, что изношенный участок сети заложили еще в 1975 году. "Благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" регион получил возможность обновлять коммунальную инфраструктуру и строить новые объекты", - добавили в пресс-службе. Всего в рамках национального проекта в Краснодарском крае за три года выполнят ремонтные работы на 29 объектах теплоснабжения, заключили в пресс-службе администрации региона.
Ремонт участка магистральной теплосети
Ремонт участка магистральной теплосети. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Теплосети отремонтировали в станице Батуринской на Кубани по нацпроекту к отопительному сезону, рассказал журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Согласно данным пресс-службы краевой администрации, эти работы были проведены в станице Батуринской Брюховецкого района края по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
"Обновили участок теплосети протяженностью около километра в центральной части станицы по улице Красной. Заменили изношенные трубы и элементы сетевого оборудования, провели испытания и пуско-наладочные работы, ввели объект в эксплуатацию. В предстоящем отопительном сезоне теплом будут обеспечены около тысячи человек – воспитанники и коллективы расположенной рядом школы, детского сада и музея, а также жители многоквартирных домов", - рассказал журналистам Шапошник, его цитирует пресс-служба.
Врио министра рассказал также, что изношенный участок сети заложили еще в 1975 году.
"Благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" регион получил возможность обновлять коммунальную инфраструктуру и строить новые объекты", - добавили в пресс-службе.
Всего в рамках национального проекта в Краснодарском крае за три года выполнят ремонтные работы на 29 объектах теплоснабжения, заключили в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В 2025 году на Кубани отремонтировали уже 440 жилых домов
9 сентября, 19:26
 
