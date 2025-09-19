https://ria.ru/20250919/kuban-2043048988.html
Теплосети обновили в станице Кубани по нацпроекту к отопительному сезону
2025-09-19T17:56:00+03:00
краснодарский край
брюховецкий район
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Теплосети отремонтировали в станице Батуринской на Кубани по нацпроекту к отопительному сезону, рассказал журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Согласно данным пресс-службы краевой администрации, эти работы были проведены в станице Батуринской Брюховецкого района края по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". "Обновили участок теплосети протяженностью около километра в центральной части станицы по улице Красной. Заменили изношенные трубы и элементы сетевого оборудования, провели испытания и пуско-наладочные работы, ввели объект в эксплуатацию. В предстоящем отопительном сезоне теплом будут обеспечены около тысячи человек – воспитанники и коллективы расположенной рядом школы, детского сада и музея, а также жители многоквартирных домов", - рассказал журналистам Шапошник, его цитирует пресс-служба. Врио министра рассказал также, что изношенный участок сети заложили еще в 1975 году. "Благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" регион получил возможность обновлять коммунальную инфраструктуру и строить новые объекты", - добавили в пресс-службе. Всего в рамках национального проекта в Краснодарском крае за три года выполнят ремонтные работы на 29 объектах теплоснабжения, заключили в пресс-службе администрации региона.
