15:01 19.09.2025
Безопасность и качество оказания медпомощи обсудили в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Специалисты со всей России приняли участие в медицинской конференции в Красноярске и обсудили вопросы обеспечения безопасности и качества оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "В Красноярске состоялась IX Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая вопросам обеспечения безопасности и качества оказания медицинской помощи. Участниками стали более 1000 специалистов здравоохранения со всей страны", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, во время конференции медики делятся опытом, технологиями, управленческими инструментами для организации своей работы на принципах безопасности и качества. Традиционно в дни конференции делегации из других регионов посещают краевую клиническую больницу. Девятая конференция отмечена рекордным количеством презентаций и докладов – более 80 за два дня работы. Задачи, которые обсудили участники, стоят перед специалистами в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Организаторами выступили Красноярская краевая клиническая больница, министерство здравоохранения Красноярского края и ФГБУ "Национальный институт качества" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
2025
КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Специалисты со всей России приняли участие в медицинской конференции в Красноярске и обсудили вопросы обеспечения безопасности и качества оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"В Красноярске состоялась IX Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая вопросам обеспечения безопасности и качества оказания медицинской помощи. Участниками стали более 1000 специалистов здравоохранения со всей страны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время конференции медики делятся опытом, технологиями, управленческими инструментами для организации своей работы на принципах безопасности и качества. Традиционно в дни конференции делегации из других регионов посещают краевую клиническую больницу.
Девятая конференция отмечена рекордным количеством презентаций и докладов – более 80 за два дня работы. Задачи, которые обсудили участники, стоят перед специалистами в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Организаторами выступили Красноярская краевая клиническая больница, министерство здравоохранения Красноярского края и ФГБУ "Национальный институт качества" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
