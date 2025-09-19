https://ria.ru/20250919/krasnoyarsk-2042987785.html

Безопасность и качество оказания медпомощи обсудили в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Специалисты со всей России приняли участие в медицинской конференции в Красноярске и обсудили вопросы обеспечения безопасности и качества оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "В Красноярске состоялась IX Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая вопросам обеспечения безопасности и качества оказания медицинской помощи. Участниками стали более 1000 специалистов здравоохранения со всей страны", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, во время конференции медики делятся опытом, технологиями, управленческими инструментами для организации своей работы на принципах безопасности и качества. Традиционно в дни конференции делегации из других регионов посещают краевую клиническую больницу. Девятая конференция отмечена рекордным количеством презентаций и докладов – более 80 за два дня работы. Задачи, которые обсудили участники, стоят перед специалистами в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Организаторами выступили Красноярская краевая клиническая больница, министерство здравоохранения Красноярского края и ФГБУ "Национальный институт качества" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

