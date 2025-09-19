https://ria.ru/20250919/krasnodar-2042975937.html
Силовики накрыли ОПГ, которая незаконно перевезла в Россию 420 иностранцев
Силовики накрыли ОПГ, которая незаконно перевезла в Россию 420 иностранцев - РИА Новости, 19.09.2025
Силовики накрыли ОПГ, которая незаконно перевезла в Россию 420 иностранцев
Трое граждан в составе ОПГ задержаны за организацию в Краснодаре незаконной миграции более 420 иностранцев, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:20:00+03:00
2025-09-19T14:20:00+03:00
2025-09-19T14:20:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Трое граждан в составе ОПГ задержаны за организацию в Краснодаре незаконной миграции более 420 иностранцев, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации незаконной миграции путем оформления фиктивных разрешений на въезд в Российскую Федерацию", - сообщили в краевом управлении УФСБ. Как сообщается, трое граждан России осуществляли в Краснодаре поиск иностранных граждан и готовили фиктивные документы для незаконного получения приглашений на въезд в РФ. В документы вносились заведомо ложные сведения о цели, сроках и местах пребывания иностранцев. С января 2017 года по март 2023 года, таким образом, более 420 выходцев из стран ближнего и дальнего зарубежья получили возможность для незаконного въезда, пребывания и транзита через территорию РФ, сообщили в управлении. "Следственным отделом Управления в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20250919/novosibirsk-2042915931.html
https://ria.ru/20250919/barnaul-2042929318.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край
Силовики накрыли ОПГ, которая незаконно перевезла в Россию 420 иностранцев
В Краснодаре за организацию незаконной миграции задержали троих граждан
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Трое граждан в составе ОПГ задержаны за организацию в Краснодаре незаконной миграции более 420 иностранцев, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации незаконной миграции путем оформления фиктивных разрешений на въезд в Российскую Федерацию", - сообщили в краевом управлении УФСБ.
Как сообщается, трое граждан России осуществляли в Краснодаре поиск иностранных граждан и готовили фиктивные документы для незаконного получения приглашений на въезд в РФ. В документы вносились заведомо ложные сведения о цели, сроках и местах пребывания иностранцев.
С января 2017 года по март 2023 года, таким образом, более 420 выходцев из стран ближнего и дальнего зарубежья получили возможность для незаконного въезда, пребывания и транзита через территорию РФ, сообщили в управлении.
"Следственным отделом Управления в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - добавили в УФСБ.