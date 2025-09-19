https://ria.ru/20250919/krasnodar-2042975937.html

Силовики накрыли ОПГ, которая незаконно перевезла в Россию 420 иностранцев

Силовики накрыли ОПГ, которая незаконно перевезла в Россию 420 иностранцев - РИА Новости, 19.09.2025

Силовики накрыли ОПГ, которая незаконно перевезла в Россию 420 иностранцев

19.09.2025

КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Трое граждан в составе ОПГ задержаны за организацию в Краснодаре незаконной миграции более 420 иностранцев, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации незаконной миграции путем оформления фиктивных разрешений на въезд в Российскую Федерацию", - сообщили в краевом управлении УФСБ. Как сообщается, трое граждан России осуществляли в Краснодаре поиск иностранных граждан и готовили фиктивные документы для незаконного получения приглашений на въезд в РФ. В документы вносились заведомо ложные сведения о цели, сроках и местах пребывания иностранцев. С января 2017 года по март 2023 года, таким образом, более 420 выходцев из стран ближнего и дальнего зарубежья получили возможность для незаконного въезда, пребывания и транзита через территорию РФ, сообщили в управлении. "Следственным отделом Управления в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - добавили в УФСБ.

