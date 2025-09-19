https://ria.ru/20250919/koshki-2042968141.html

Каких людей на самом деле любят кошки: портрет идеального хозяина

Каких людей на самом деле любят кошки: портрет идеального хозяина

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Довольно распространено мнение, что кошки не привязываются к хозяевам, как собаки. Они живут сами по себе, используя людей лишь как источник пищи и возможность иметь крышу "над головой". Однако исследование ученых показало, что это совершенно не так. Более того, усатые выбирают определенные типажи человека.Как маленькие детиСпециалисты из Университета штата Орегон провели масштабное исследование. Результатами поделились в статье в Current Biology.Они провели серию экспериментов. Например, кошек и их владельцев приглашали в незнакомую комнату, где они вместе проводили две минуты.Затем хозяин выходил, и кошка на две минуты оставалась одна. Затем хозяин заходил снова.В результате выяснилось, что среди взрослых кошек 65,8 процента продемонстрировали полное доверие. А 34,2 процента либо не совсем доверяли хозяевам в незнакомом месте, либо не доверяли им вообще.Причем доля привязанности среди кошек была такой же, как у собак и младенцев. Среди последних, как известно, она составляет 65 процентов.То есть доверие кошек и младенцев, по всей видимости, устроено одинаково.Вместо едыМиф о том, что кошки используют людей как кормовую базу, развенчал эксперимент, в котором участвовали как домашние животные, так и взятые из приюта.Кошек на несколько часов лишали еды, игрушек и человеческого общения. После им предлагали одновременно на выбор и то, и другое, и третье.Каждому пункту, то есть людям, еде и игрушкам, соответствовали различные стимулы. Еда, например, могла "присутствовать" как в виде запаха, так и в виде знакомой миски.И большинство кошек поставили общение с человеком на первое место.Авторы работы особо подчеркивают, что между приютскими и домашними животными в плане любви к людям не было разницы.Идеальный хозяинПо мнению исследователей, человек, который пользуется любовью и доверием у кошки — тот, кто понимает и уважает их личное пространство.Основной принцип кошачьего этикета — позволять животному самому инициировать контакт.Попытки насильно удержать на руках, погладить, когда кошка этого не хочет, или прервать ее сон разрушают доверие. Усатые ставят во главу угла предсказуемость и контроль над ситуацией.Еще одно важное качество — терпение. Идеальный хозяин домашнего питомца готов просто находиться рядом, занимаясь своими делами, и ждать, пока питомец сам проявит инициативу в общении: подойдет, потрется о ноги или запрыгнет на колени.Вот такая ненавязчивая манера создает для кошек психологически комфортную и безопасную среду, где они чувствуют себя полноправными участниками взаимодействия, а не объектами для эмоциональной эксплуатации.Женщины или мужчины?А вот вопрос о гендерных предпочтениях кошек довольно сложен. Данные здесь неоднородны.Вместе с тем целый ряд анкетных опросов и экспериментов указывает: пушистые чаще и активнее взаимодействуют с женщинами.Возможно, это связано не столько с тембром голоса, сколько с общей манерой общения: более мягкой, спокойной и мелодичной речью, которую люди часто используют при разговоре с питомцами.Женщины также в среднем чаще инициируют тактильный контакт — нежные и легкие поглаживания.Стоит, однако, учитывать, что сила "гендерных предпочтений" — не абсолютная истина, а скорее тенденция, зависящая от множества факторов. В их числе и характер человека и животного.Как заслужить доверие у питомцаНужно отметить, что кошки обладают феноменальной чувствительностью к нашему состоянию. Они способны прекрасно анализировать целый комплекс сигналов, поступающих от человека.Громкая, напряженная речь, резкие движения и суета воспринимаются как угроза. Животное вынуждено занять оборонительную позицию или попросту сбежать.В конечном счете построение прочной связи с кошкой сводится не к породе или полу владельца, а к созданию атмосферы доверия.Очень важно стать для своего любимца предсказуемым и безопасным партнером, научиться понимать его тонкие сигналы и уважать его личное пространство. И тогда ваша кошка ответит вам любовью и искренней привязанностью.

