Каких людей на самом деле любят кошки: портрет идеального хозяина
Выставка "КоШарики Шоу" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Довольно распространено мнение, что кошки не привязываются к хозяевам, как собаки. Они живут сами по себе, используя людей лишь как источник пищи и возможность иметь крышу "над головой". Однако исследование ученых показало, что это совершенно не так. Более того, усатые выбирают определенные типажи человека.
Как маленькие дети
Специалисты из Университета штата Орегон провели масштабное исследование. Результатами поделились в статье в Current Biology.
Они провели серию экспериментов. Например, кошек и их владельцев приглашали в незнакомую комнату, где они вместе проводили две минуты.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДевушка фотографирует кота на Курортном проспекте в Зеленоградске Калининградской области
Девушка фотографирует кота на Курортном проспекте в Зеленоградске Калининградской области
Затем хозяин выходил, и кошка на две минуты оставалась одна. Затем хозяин заходил снова.
В результате выяснилось, что среди взрослых кошек 65,8 процента продемонстрировали полное доверие. А 34,2 процента либо не совсем доверяли хозяевам в незнакомом месте, либо не доверяли им вообще.
Причем доля привязанности среди кошек была такой же, как у собак и младенцев. Среди последних, как известно, она составляет 65 процентов.
© Фото : Центр общественного наблюдения Свердловской областиМужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области
Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области
То есть доверие кошек и младенцев, по всей видимости, устроено одинаково.
Вместо еды
Миф о том, что кошки используют людей как кормовую базу, развенчал эксперимент, в котором участвовали как домашние животные, так и взятые из приюта.
Кошек на несколько часов лишали еды, игрушек и человеческого общения. После им предлагали одновременно на выбор и то, и другое, и третье.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка породы эльф на выставке кошек "Баст-Москва"
Кошка породы эльф на выставке кошек "Баст-Москва"
Каждому пункту, то есть людям, еде и игрушкам, соответствовали различные стимулы. Еда, например, могла "присутствовать" как в виде запаха, так и в виде знакомой миски.
И большинство кошек поставили общение с человеком на первое место.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках котенка породы канадский сфинкс на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Девушка держит в руках котенка породы канадский сфинкс на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Авторы работы особо подчеркивают, что между приютскими и домашними животными в плане любви к людям не было разницы.
Идеальный хозяин
По мнению исследователей, человек, который пользуется любовью и доверием у кошки — тот, кто понимает и уважает их личное пространство.
Основной принцип кошачьего этикета — позволять животному самому инициировать контакт.
Попытки насильно удержать на руках, погладить, когда кошка этого не хочет, или прервать ее сон разрушают доверие. Усатые ставят во главу угла предсказуемость и контроль над ситуацией.
Еще одно важное качество — терпение. Идеальный хозяин домашнего питомца готов просто находиться рядом, занимаясь своими делами, и ждать, пока питомец сам проявит инициативу в общении: подойдет, потрется о ноги или запрыгнет на колени.
Вот такая ненавязчивая манера создает для кошек психологически комфортную и безопасную среду, где они чувствуют себя полноправными участниками взаимодействия, а не объектами для эмоциональной эксплуатации.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка абиссинской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Кошка абиссинской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Женщины или мужчины?
А вот вопрос о гендерных предпочтениях кошек довольно сложен. Данные здесь неоднородны.
Вместе с тем целый ряд анкетных опросов и экспериментов указывает: пушистые чаще и активнее взаимодействуют с женщинами.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМолодые люди держат котенка бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Молодые люди держат котенка бенгальской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Возможно, это связано не столько с тембром голоса, сколько с общей манерой общения: более мягкой, спокойной и мелодичной речью, которую люди часто используют при разговоре с питомцами.
Женщины также в среднем чаще инициируют тактильный контакт — нежные и легкие поглаживания.
Стоит, однако, учитывать, что сила "гендерных предпочтений" — не абсолютная истина, а скорее тенденция, зависящая от множества факторов. В их числе и характер человека и животного.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошки пород британская и шотландская вислоухая
Кошки пород британская и шотландская вислоухая
Как заслужить доверие у питомца
Нужно отметить, что кошки обладают феноменальной чувствительностью к нашему состоянию. Они способны прекрасно анализировать целый комплекс сигналов, поступающих от человека.
Громкая, напряженная речь, резкие движения и суета воспринимаются как угроза. Животное вынуждено занять оборонительную позицию или попросту сбежать.
Приют для животных в Зеленограде
В конечном счете построение прочной связи с кошкой сводится не к породе или полу владельца, а к созданию атмосферы доверия.
Очень важно стать для своего любимца предсказуемым и безопасным партнером, научиться понимать его тонкие сигналы и уважать его личное пространство. И тогда ваша кошка ответит вам любовью и искренней привязанностью.