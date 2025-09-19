https://ria.ru/20250919/kontrol-2042995146.html
ЕС введет новые ограничения на экспорт из России, Индии и КНР
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ужесточает экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Мы добавляем больше химикатов, металлических компонентов, соли и руды в наши запреты на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии", - заявила Каллас в соцсети Х.
