ЕС введет новые ограничения на экспорт из России, Индии и КНР

ЕС введет новые ограничения на экспорт из России, Индии и КНР

ЕС введет новые ограничения на экспорт из России, Индии и КНР

ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ужесточает экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, заявила глава евродипломатии Кая... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ужесточает экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Мы добавляем больше химикатов, металлических компонентов, соли и руды в наши запреты на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии", - заявила Каллас в соцсети Х.

