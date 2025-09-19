Рейтинг@Mail.ru
ЕС введет новые ограничения на экспорт из России, Индии и КНР
15:24 19.09.2025 (обновлено: 15:25 19.09.2025)
ЕС введет новые ограничения на экспорт из России, Индии и КНР
ЕС введет новые ограничения на экспорт из России, Индии и КНР
экономика
россия
евросоюз
индия
китай
кайя каллас
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ужесточает экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Мы добавляем больше химикатов, металлических компонентов, соли и руды в наши запреты на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии", - заявила Каллас в соцсети Х.
россия
индия
китай
ЕС ужесточит экспортный контроль для предприятий из РФ, Индии и КНР

Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ужесточает экспортный контроль для предприятий из России, Китая и Индии, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы добавляем больше химикатов, металлических компонентов, соли и руды в наши запреты на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии", - заявила Каллас в соцсети Х.
ЕК в рамках нового пакета введет санкции против платежной системы "Мир"
Экономика Россия Евросоюз Индия Китай Кайя Каллас
 
 
