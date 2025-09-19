https://ria.ru/20250919/konkurs-2042921688.html

Конкурс на лучшего водителя "Мострансавто" прошел в подмосковной Коломне

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лучших водителей подмосковного перевозчика "Мострансавто" определили на площадке МАП № 2 Коломны по итогам профессионального конкурса, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В соревнованиях приняли участие 42 водителя, которые прошли отбор в августе в 12 филиалах компании. Участники продемонстрировали навыки в трех дисциплинах: знание ПДД, скоростное маневрирование на автобусах и "комфортное вождение" на специальной площадке. В практической части соревнований водители выполняли маневры между фигурами, включая элементы "круг", "бокс", "колея", "змейка", "тоннельные ворота", "эстафета" и "стоп". В дисциплине "комфортное вождение" необходимо было пройти маршрут с полной емкостью воды в салоне, не расплескав ее. В номинации "Автобусы большого класса" первое место занял Алексей Авдеев из МАП №2 Коломны, второе место у Алексея Бараникова из МАП №1 в Люберцах, третье место занял Юрий Лысов из того же МАП №1. В номинации "Автобусы малого класса" первое место завоевал Дмитрий Шаров, второе место у Сергея Павлова, оба водителя из МАП №11 города Балашиха. Третье место занял Михаил Волков из МАП №12 города Ногинск. Личный зачет среди молодых водителей по скоростному маневрированию выиграл Александр Миронов из МАП №12 , а личный зачет по знаниям ПДД — Антон Журавлев из МАП №3 города Домодедово. В "Мострансавто" отметили, что это не просто соревнование, а настоящий экзамен на высшую профессиональную категорию. "Сегодня водители доказали: мастерство вождения – это не только техника, но и внимание к деталям", - приводит пресс-служба слова представителя компании. На областном конкурсе профессионального мастерства водителей, который состоится в пятницу, "Мострансавто" будут представлять водители из числа победителей соревнований, а также Дмитрий Пимкин из МАП № 11 из города Балашиха, и два водителя из МАП № 2 – Максим Козлов и Виктория Савельева. На звание лучшего водителя Московской области будут также претендовать водители из семи коммерческих автоперевозчиков Подмосковья.

