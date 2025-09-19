https://ria.ru/20250919/knyazhevskaya-2042812037.html
Княжевская: выпущен план участка для производственного комплекса в Щербинке
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москомархитектура выпустила градостроительный план участка для строительства производственного комплекса в Щербинке, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Утверждение градостроительного плана для производственного комплекса в Щербинке стало следующим шагом в реализации проекта после внесения изменений в правила землепользования и застройки для объекта. Размещение комплекса общей площадью 14,7 тысячи квадратных метров планируют на земельном участке площадью 1,8 гектара", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Комплекс появится на Симферопольском шоссе. Здесь проведут благоустройство прилегающей территории, организуют автотранспортные подъезды. Также предполагается инженерное обеспечение, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что октябрь текущего года объявлен месяцем промышленности города.
