19.09.2025
11:10 19.09.2025
Княжевская: выпущен план участка для производственного комплекса в Щербинке
Княжевская: выпущен план участка для производственного комплекса в Щербинке
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москомархитектура выпустила градостроительный план участка для строительства производственного комплекса в Щербинке, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Утверждение градостроительного плана для производственного комплекса в Щербинке стало следующим шагом в реализации проекта после внесения изменений в правила землепользования и застройки для объекта. Размещение комплекса общей площадью 14,7 тысячи квадратных метров планируют на земельном участке площадью 1,8 гектара", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Комплекс появится на Симферопольском шоссе. Здесь проведут благоустройство прилегающей территории, организуют автотранспортные подъезды. Также предполагается инженерное обеспечение, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что октябрь текущего года объявлен месяцем промышленности города.
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
© Фото предоставлено МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото предоставлено Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москомархитектура выпустила градостроительный план участка для строительства производственного комплекса в Щербинке, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Утверждение градостроительного плана для производственного комплекса в Щербинке стало следующим шагом в реализации проекта после внесения изменений в правила землепользования и застройки для объекта. Размещение комплекса общей площадью 14,7 тысячи квадратных метров планируют на земельном участке площадью 1,8 гектара", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
Комплекс появится на Симферопольском шоссе. Здесь проведут благоустройство прилегающей территории, организуют автотранспортные подъезды. Также предполагается инженерное обеспечение, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что октябрь текущего года объявлен месяцем промышленности города.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Княжевская: в Новой Москве появится производственная база "Жилищника"
18 сентября, 11:10
 
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
