Княжевская: выпущен план участка для производственного комплекса в Щербинке

Княжевская: выпущен план участка для производственного комплекса в Щербинке - РИА Новости, 19.09.2025

Княжевская: выпущен план участка для производственного комплекса в Щербинке

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москомархитектура выпустила градостроительный план участка для строительства производственного комплекса в Щербинке, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Утверждение градостроительного плана для производственного комплекса в Щербинке стало следующим шагом в реализации проекта после внесения изменений в правила землепользования и застройки для объекта. Размещение комплекса общей площадью 14,7 тысячи квадратных метров планируют на земельном участке площадью 1,8 гектара", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Комплекс появится на Симферопольском шоссе. Здесь проведут благоустройство прилегающей территории, организуют автотранспортные подъезды. Также предполагается инженерное обеспечение, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что октябрь текущего года объявлен месяцем промышленности города.

