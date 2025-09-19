https://ria.ru/20250919/kholera-2042713763.html

Засекреченная эпидемия: как боролись со вспышкой холеры 1970 года

Засекреченная эпидемия: как боролись со вспышкой холеры 1970 года

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. События лета 1970-го напоминали триллер. Одно мимолетное сообщение из Астрахани стало началом полномасштабной катастрофы — в СССР вернулась болезнь, которую, казалось бы, давно оставили в прошлом. О том, что происходило и почему власти долгое время скрывали подробности — в материале РИА Новости.По морю из ИранаДвадцать пятого июня в Астрахани зарегистрировали первый случай холеры. Болезнь, предположительно, добралась по Каспийскому морю из Северного Ирана. Там регистрировали вспышку еще в мае.Зараза попала в страну в самый пик сбора урожая. Поэтому довольно быстро распространилась вверх по течению Волги, в основном судами. Тогда экипажи сбрасывали канализационные стоки прямо в реку.В итоге только в Астраханской области официально было зарегистрировано 2390 зараженных холерой.Крым закрыли на карантинВ августе первые случаи холеры были выявлены в Одессе. В городе развернули штаб. Начались противоэпидемические мероприятия.В первые дни приехавшие на море туристы массово уезжали, однако буквально в течение нескольких дней августа Одесса была закрыта на карантин. За его соблюдением следили военнослужащие советской армии.Затем первые случаи смерти от холеры были зарегистрированы в Керчи, которую тоже закрыли на карантин. А вскоре и весь Крым был "запечатан"."Холеру-1970 мы наблюдали "из первого ряда", — вспоминает писатель Сергей Литвинов. — Лето я проводил обычно у бабушки с дедушкой в портовом Новороссийске: море, фрукты, казаки-разбойники, ставрида. И вот приходит пора уезжать домой, к родителям. А тут бац — по случаю холеры город закрыт! Билетов не продают. Ни на поезд, ни на самолет, ни на автобус. Реально из города нельзя выехать".Среднемесячная зарплата, чтобы выехать из городаКонечно, сидеть на карантине хотелось далеко не всем. Тем более людям надо было успеть вернуться из отпуска на работу. Но выехать из городов было сложно: немногочисленные машины на трассах разворачивали назад ГАИ и военные."Чтобы доехать тайными тропами до Краснодара, брали с тех, кому очень надо, по сто рублей. Сумасшедшие деньги по тем временам, среднемесячная зарплата!" — рассказывал Литвинов.И все же были зафиксированы несколько сотен случаев противозаконного прорыва. Тогда Совет министров СССР постановил продлить отпуска и командировки с сохранением зарплаты. Это сразу снизило количество попыток "бегства".Довольно сложно было решать вопрос "крымских дикарей". Непонятно было, как посадить на карантин обитателей палаток? Решили попросту постепенно выдворять их с полуострова. Автотуристов стали обеспечивать очищенной питьевой водой, обрабатывая на постах автомобили медицинским раствором и изымая продукты питания.Для вывоза пеших отдыхающих привлекались специально выделенные поезда и автобусы.В газетах — ни словаСитуация осложнялась и отсутствием достоверной информации о случившемся. Про холеру-1970 не писали газеты, не сообщали о вспышке по радио и телевидению."Я в этот момент оказался в командировке в Геленджике со съемочной группой — тогда работал на телевидении. Я изучал некоторые материалы, в них про карантин на Кубани ничего не сказано", — вспоминал писатель, Владимир Рунов.Лишь через время, когда общество, по мнению властей, было готово, появились публикации о количестве заболевших в Крыму, Одессе и Астрахани.Снять ограничительные меры удалось к концу сентября 1970-го. В целом смертность от эпидемии была чрезвычайно низкая. Властям удалось справиться со вспыхнувшей эпидемией с наименьшими потерями.

