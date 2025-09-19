Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень" по нацпроекту пройдет в Хабаровске - РИА Новости, 19.09.2025
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
13:34 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/khabarovsk-2042967006.html
Фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень" по нацпроекту пройдет в Хабаровске
Фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень" по нацпроекту пройдет в Хабаровске - РИА Новости, 19.09.2025
Фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень" по нацпроекту пройдет в Хабаровске
Традиционный краевой фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень" пройдет в Хабаровске 4-5 октября по национальному проекту "Туризм и гостеприимство", сообщает... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T13:34:00+03:00
2025-09-19T13:34:00+03:00
хабаровский край
хабаровск
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_43d5521e3f738be3d397008ffffa70d8.jpg
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Традиционный краевой фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень" пройдет в Хабаровске 4-5 октября по национальному проекту "Туризм и гостеприимство", сообщает правительство Хабаровского края. "На площади имени Ленина в Хабаровске 4 и 5 октября состоится традиционный краевой фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень". Мероприятие, организованное при поддержке правительства региона, с 2025 года реализуется в рамках президентского нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Праздник приурочен к предстоящему Дню основания Хабаровского края и пройдет под ярким слоганом "Край победителей!", - говорится в сообщении правительства на сайте. Отмечается, что вход для всех гостей свободный. Посетителей ждет насыщенная программа. На главной сцене города выступят творческие коллективы края. Центральным событием станет масштабная ярмарка мастеров и предпринимателей региона, где будут представлены уникальные изделия ручной работы, сувениры и товары местных производителей. Для детей и взрослых будут работать интерактивные зоны от учреждений культуры и партнеров фестиваля с увлекательными мастер-классами. По данным организаторов, интерес к событию очень высокий, на участие в главной ярмарке региона было получено более 300 заявок. Фестиваль-ярмарка "АмурФест" регулярно проводится в регионе с 2021 года при постоянной поддержке правительства, министерства культуры и министерства туризма края. Летний фестиваль, прошедший в июле, собрал более 50 тысяч посетителей.
https://ria.ru/20250917/demeshin-2042437306.html
хабаровск
хабаровский край
хабаровск, хабаровский край
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край
Фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень" по нацпроекту пройдет в Хабаровске

Фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень" пройдет в Хабаровске 4-5 октября

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Традиционный краевой фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень" пройдет в Хабаровске 4-5 октября по национальному проекту "Туризм и гостеприимство", сообщает правительство Хабаровского края.
"На площади имени Ленина в Хабаровске 4 и 5 октября состоится традиционный краевой фестиваль-ярмарка "АмурФест. Осень". Мероприятие, организованное при поддержке правительства региона, с 2025 года реализуется в рамках президентского нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Праздник приурочен к предстоящему Дню основания Хабаровского края и пройдет под ярким слоганом "Край победителей!", - говорится в сообщении правительства на сайте.
Отмечается, что вход для всех гостей свободный. Посетителей ждет насыщенная программа. На главной сцене города выступят творческие коллективы края. Центральным событием станет масштабная ярмарка мастеров и предпринимателей региона, где будут представлены уникальные изделия ручной работы, сувениры и товары местных производителей. Для детей и взрослых будут работать интерактивные зоны от учреждений культуры и партнеров фестиваля с увлекательными мастер-классами.
По данным организаторов, интерес к событию очень высокий, на участие в главной ярмарке региона было получено более 300 заявок.
Фестиваль-ярмарка "АмурФест" регулярно проводится в регионе с 2021 года при постоянной поддержке правительства, министерства культуры и министерства туризма края. Летний фестиваль, прошедший в июле, собрал более 50 тысяч посетителей.
