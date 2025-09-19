https://ria.ru/20250919/kamchatka-2042932527.html
В пяти муниципальных образованиях Камчатки ощущались подземные толчки
2025-09-19T11:30:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подземные толчки силой до 7 баллов ощущались, по уточненным данным, после мощного землетрясения в Камчатском крае на территории пяти муниципальных образований, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Землетрясение силой до 7 баллов ощущалось на территории пяти муниципальных образований Камчатки - в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Усть-Камчатском, Елизовском и Мильковском районах", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к работе в составе оценочных комиссий после землетрясения привлекались 84 человека и 24 единицы техники.
