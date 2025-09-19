https://ria.ru/20250919/kamchatka-2042868550.html

На Камчатке не нашли разрушений после землетрясения

На Камчатке не нашли разрушений после землетрясения - РИА Новости, 19.09.2025

На Камчатке не нашли разрушений после землетрясения

Специалисты не обнаружили разрушений в результате землетрясения 19 сентября, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. РИА Новости, 19.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Специалисты не обнаружили разрушений в результате землетрясения 19 сентября, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. "Разрушений в результате землетрясения 19 сентября нет", — приводятся в релизе министерства слова министра. Мощное землетрясение произошло в 06.58 по местному времени (21.58 четверга мск), в Тихом океане, на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра — 123 километра. Подводное землетрясение в столице Камчатского края ощущалось с интенсивностью до 6-7 баллов. В связи с землетрясением объявлена угроза цунами по восточному побережью Камчатки. В населенных пунктах началось обследование зданий на предмет повреждений. По информации главы региона, все службы переведены в режим повышенной готовности. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

происшествия, камчатский край, камчатка, тихий океан, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области