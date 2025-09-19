На Камчатке не нашли разрушений после землетрясения
На Камчатке не зафиксировали разрушений после землетрясения 19 сентября
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 сен – РИА Новости. Специалисты не обнаружили разрушений в результате землетрясения 19 сентября, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"Разрушений в результате землетрясения 19 сентября нет", — приводятся в релизе министерства слова министра.
Мощное землетрясение произошло в 06.58 по местному времени (21.58 четверга мск), в Тихом океане, на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра — 123 километра.
Подводное землетрясение в столице Камчатского края ощущалось с интенсивностью до 6-7 баллов.
В связи с землетрясением объявлена угроза цунами по восточному побережью Камчатки.
В населенных пунктах началось обследование зданий на предмет повреждений. По информации главы региона, все службы переведены в режим повышенной готовности.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.