Кадыров высказался о слухах про его болезни
19.09.2025
Кадыров высказался о слухах про его болезни
ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что когда недоброжелатели в очередной раз распространяют недостоверные сведения о его здоровье, он делает 50 отжиманий. Слухи о болезни главы Чечни неоднократно появлялись в информационном поле. В июле Кадыров даже опровергал слухи о своей смерти словами "не дождетесь" в ходе совещания с членами республиканского правительства. "Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не все в порядке, делаю сразу 50 отжиманий", - сказал Кадыров агентству. В декабре 2022 года глава Чечни отжался 35 раз в студии телеканала после прямой линии. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru и в Telegram-канале РИА Новости в 8.00 мск.
ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что когда недоброжелатели в очередной раз распространяют недостоверные сведения о его здоровье, он делает 50 отжиманий.
Слухи о болезни главы Чечни неоднократно появлялись в информационном поле. В июле Кадыров даже опровергал слухи о своей смерти словами "не дождетесь" в ходе совещания с членами республиканского правительства.
"Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не все в порядке, делаю сразу 50 отжиманий", - сказал Кадыров агентству.
В декабре 2022 года глава Чечни отжался 35 раз в студии телеканала после прямой линии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru и в Telegram-канале РИА Новости в 8.00 мск.
