Рейтинг@Mail.ru
В Йошкар-Оле возбудили дело после гибели женщины, выпавшей из троллейбуса - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/joshkar-ola-2043044647.html
В Йошкар-Оле возбудили дело после гибели женщины, выпавшей из троллейбуса
В Йошкар-Оле возбудили дело после гибели женщины, выпавшей из троллейбуса - РИА Новости, 19.09.2025
В Йошкар-Оле возбудили дело после гибели женщины, выпавшей из троллейбуса
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Йошкар-Оле после того, как пожилая женщина выпала из открытых дверей движущегося троллейбуса и умерла... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:45:00+03:00
2025-09-19T17:45:00+03:00
происшествия
россия
йошкар-ола
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Йошкар-Оле после того, как пожилая женщина выпала из открытых дверей движущегося троллейбуса и умерла в машине скорой помощи, сообщило следственное управление СК РФ по Марий Эл. Ранее прокуратура Марий Эл сообщила о том, что утром в пятницу на улице Красноармейской водитель троллейбуса, не убедившись в том, что двери транспортного средства закрыты, начал движение, в результате чего 77-летняя женщина-пассажир упала на проезжую часть, получила травмы и скончалась в машине скорой помощи. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250707/peterburg-2027649266.html
россия
йошкар-ола
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Йошкар-Ола, Следственный комитет России (СК РФ)
В Йошкар-Оле возбудили дело после гибели женщины, выпавшей из троллейбуса

В Йошкар-Оле пенсионерка выпала из движущегося троллейбуса, возбуждено дело

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Йошкар-Оле после того, как пожилая женщина выпала из открытых дверей движущегося троллейбуса и умерла в машине скорой помощи, сообщило следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Ранее прокуратура Марий Эл сообщила о том, что утром в пятницу на улице Красноармейской водитель троллейбуса, не убедившись в том, что двери транспортного средства закрыты, начал движение, в результате чего 77-летняя женщина-пассажир упала на проезжую часть, получила травмы и скончалась в машине скорой помощи.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса
7 июля, 13:14
 
ПроисшествияРоссияЙошкар-ОлаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала