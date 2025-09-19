https://ria.ru/20250919/joshkar-ola-2043044647.html
В Йошкар-Оле возбудили дело после гибели женщины, выпавшей из троллейбуса
В Йошкар-Оле возбудили дело после гибели женщины, выпавшей из троллейбуса
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Йошкар-Оле после того, как пожилая женщина выпала из открытых дверей движущегося троллейбуса и умерла в машине скорой помощи, сообщило следственное управление СК РФ по Марий Эл. Ранее прокуратура Марий Эл сообщила о том, что утром в пятницу на улице Красноармейской водитель троллейбуса, не убедившись в том, что двери транспортного средства закрыты, начал движение, в результате чего 77-летняя женщина-пассажир упала на проезжую часть, получила травмы и скончалась в машине скорой помощи. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.
