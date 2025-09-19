https://ria.ru/20250919/izrail-2042890130.html

Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины, пишут СМИ

Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2025

Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины, пишут СМИ

Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T08:51:00+03:00

2025-09-19T08:51:00+03:00

2025-09-19T08:52:00+03:00

в мире

израиль

палестина

франция

эммануэль макрон

биньямин нетаньяху

оон

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди европейских официальных лиц и человека, знакомого с позицией израильского правительства. В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. "Израиль готовит несколько вариантов. Это может включать ускорение аннексий на Западном берегу, закрытие французского консульства в Иерусалиме и посягательство на территорию Франции в Израиле, например, на Елеонское святилище, место паломничества христиан", - пишет издание. По информации издания, вопрос в настоящее время заключается не в том, ответит ли Израиль, а в том, каков будет масштаб этого ответа. Издание указывает, что Израиль хочет дать понять, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху не уступит международному давлению в палестинском вопросе. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250919/ssha-2042859688.html

https://ria.ru/20250919/konflikt-1915630213.html

израиль

палестина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, франция, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, оон, politico