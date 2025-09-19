Рейтинг@Mail.ru
Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 19.09.2025 (обновлено: 08:52 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/izrail-2042890130.html
Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины, пишут СМИ
Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2025
Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины, пишут СМИ
Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T08:51:00+03:00
2025-09-19T08:52:00+03:00
в мире
израиль
палестина
франция
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
оон
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди европейских официальных лиц и человека, знакомого с позицией израильского правительства. В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. "Израиль готовит несколько вариантов. Это может включать ускорение аннексий на Западном берегу, закрытие французского консульства в Иерусалиме и посягательство на территорию Франции в Израиле, например, на Елеонское святилище, место паломничества христиан", - пишет издание. По информации издания, вопрос в настоящее время заключается не в том, ответит ли Израиль, а в том, каков будет масштаб этого ответа. Издание указывает, что Израиль хочет дать понять, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху не уступит международному давлению в палестинском вопросе. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250919/ssha-2042859688.html
https://ria.ru/20250919/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_c5904e375400f1f5e233c7c6f5615385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, франция, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, оон, politico
В мире, Израиль, Палестина, Франция, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху, ООН, Politico
Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины, пишут СМИ

Politico: Израиль готовит ответ на ожидаемое признание Францией Палестины

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди европейских официальных лиц и человека, знакомого с позицией израильского правительства.
В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Фидан заявил, что США не влияют на политику Израиля
Вчера, 00:27
"Израиль готовит несколько вариантов. Это может включать ускорение аннексий на Западном берегу, закрытие французского консульства в Иерусалиме и посягательство на территорию Франции в Израиле, например, на Елеонское святилище, место паломничества христиан", - пишет издание.
По информации издания, вопрос в настоящее время заключается не в том, ответит ли Израиль, а в том, каков будет масштаб этого ответа.
Издание указывает, что Израиль хочет дать понять, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху не уступит международному давлению в палестинском вопросе.
При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильПалестинаФранцияЭммануэль МакронБиньямин НетаньяхуООНPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала