Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины, пишут СМИ

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди европейских официальных лиц и человека, знакомого с позицией израильского правительства. В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. "Израиль готовит несколько вариантов. Это может включать ускорение аннексий на Западном берегу, закрытие французского консульства в Иерусалиме и посягательство на территорию Франции в Израиле, например, на Елеонское святилище, место паломничества христиан", - пишет издание. По информации издания, вопрос в настоящее время заключается не в том, ответит ли Израиль, а в том, каков будет масштаб этого ответа. Издание указывает, что Израиль хочет дать понять, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху не уступит международному давлению в палестинском вопросе. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
