https://ria.ru/20250919/ivanovo-2043031884.html

В Иваново ввели режим ЧС в границах поврежденного пожаром дома

В Иваново ввели режим ЧС в границах поврежденного пожаром дома - РИА Новости, 19.09.2025

В Иваново ввели режим ЧС в границах поврежденного пожаром дома

Режим ЧС после вмешательства прокуратуры ввели в Иваново в границах поврежденного пожаром дома по улице Сакко, сообщило региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T17:16:00+03:00

2025-09-19T17:16:00+03:00

2025-09-19T17:16:00+03:00

происшествия

иваново

россия

ивановская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042576060_0:0:1046:588_1920x0_80_0_0_69af127fa4d56c1c8213d4cb1fd38cb9.jpg

РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Режим ЧС после вмешательства прокуратуры ввели в Иваново в границах поврежденного пожаром дома по улице Сакко, сообщило региональное надзорное ведомство. Пожар в трехэтажном многоквартирном доме № 41 по улице Сакко в Иваново произошел в среду. Как сообщало МЧС России, происходило горение кровли, из здания эвакуировали 45 человек. Для жильцов развернули пункт временного размещения на базе гостиницы. Пожар локализовали на площади 650 квадратных метров, частично обрушилась кровля. Полная ликвидация пожара была объявлена утром в четверг. "После вмешательства прокуратуры на территории города Иваново до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации в границах придомовой территории многоквартирного дома № 41 по улице Сакко", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Ивановской области. Ведомство уточняет, что провело проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Установлено, что в результате пожара уничтожено перекрытие кровли жилого дома, в связи с чем пострадавшие жильцы временно размещены в гостинице. Допуск граждан в квартиры пока невозможен в связи с проведением обследования дома на пригодность для проживания в нем. Отсутствие решения о введении режима ЧС муниципального характера нарушало права пострадавших граждан на предоставление жилья маневренного фонда, получение денежной компенсации и проведение необходимых работ по ликвидации последствий пожара, отмечает прокуратура региона.

https://ria.ru/20250604/pozhar-2020875824.html

иваново

россия

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иваново, россия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)