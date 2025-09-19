Рейтинг@Mail.ru
В Иваново ввели режим ЧС в границах поврежденного пожаром дома - РИА Новости, 19.09.2025
17:16 19.09.2025
В Иваново ввели режим ЧС в границах поврежденного пожаром дома
Режим ЧС после вмешательства прокуратуры ввели в Иваново в границах поврежденного пожаром дома по улице Сакко, сообщило региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 19.09.2025
происшествия
иваново
россия
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Режим ЧС после вмешательства прокуратуры ввели в Иваново в границах поврежденного пожаром дома по улице Сакко, сообщило региональное надзорное ведомство. Пожар в трехэтажном многоквартирном доме № 41 по улице Сакко в Иваново произошел в среду. Как сообщало МЧС России, происходило горение кровли, из здания эвакуировали 45 человек. Для жильцов развернули пункт временного размещения на базе гостиницы. Пожар локализовали на площади 650 квадратных метров, частично обрушилась кровля. Полная ликвидация пожара была объявлена утром в четверг. "После вмешательства прокуратуры на территории города Иваново до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации в границах придомовой территории многоквартирного дома № 41 по улице Сакко", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Ивановской области. Ведомство уточняет, что провело проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Установлено, что в результате пожара уничтожено перекрытие кровли жилого дома, в связи с чем пострадавшие жильцы временно размещены в гостинице. Допуск граждан в квартиры пока невозможен в связи с проведением обследования дома на пригодность для проживания в нем. Отсутствие решения о введении режима ЧС муниципального характера нарушало права пострадавших граждан на предоставление жилья маневренного фонда, получение денежной компенсации и проведение необходимых работ по ликвидации последствий пожара, отмечает прокуратура региона.
происшествия, иваново, россия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иваново, Россия, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС Ивановской области/TelegramЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Иваново
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Иваново - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© МЧС Ивановской области/Telegram
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Иваново. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Режим ЧС после вмешательства прокуратуры ввели в Иваново в границах поврежденного пожаром дома по улице Сакко, сообщило региональное надзорное ведомство.
Пожар в трехэтажном многоквартирном доме № 41 по улице Сакко в Иваново произошел в среду. Как сообщало МЧС России, происходило горение кровли, из здания эвакуировали 45 человек. Для жильцов развернули пункт временного размещения на базе гостиницы. Пожар локализовали на площади 650 квадратных метров, частично обрушилась кровля. Полная ликвидация пожара была объявлена утром в четверг.
"После вмешательства прокуратуры на территории города Иваново до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации в границах придомовой территории многоквартирного дома № 41 по улице Сакко", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Ивановской области.
Ведомство уточняет, что провело проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Установлено, что в результате пожара уничтожено перекрытие кровли жилого дома, в связи с чем пострадавшие жильцы временно размещены в гостинице. Допуск граждан в квартиры пока невозможен в связи с проведением обследования дома на пригодность для проживания в нем. Отсутствие решения о введении режима ЧС муниципального характера нарушало права пострадавших граждан на предоставление жилья маневренного фонда, получение денежной компенсации и проведение необходимых работ по ликвидации последствий пожара, отмечает прокуратура региона.
